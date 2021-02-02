«Коммерсантъ» узнал о смягчении новых требований к техосмотру машин

По вступающим в силу 1 марта требованиям фото машины на техосмотре нужно подтверждать координатами с погрешностью не более 15 м. Однако из-за плотной застройки погрешность может быть больше. Ее планируется увеличить, пишет газета

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минтранс прорабатывает вопрос о смягчении новых норм техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 марта. Речь идет о требовании вносить в систему фото машины, проходящей осмотр, вместе с показаниями ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 м. Допустимую погрешность могут увеличить, сообщает «Коммерсантъ».

Этот вопрос обсуждался в январе на совещании в Минэкономразвития, там отметили, что соответствующий приказ Минтранса нужно доработать, пишет газета со ссылкой на протокол встречи. О том, что в документ будут вносить изменения, «Коммерсанту» подтвердили и в самом Минтрансе.

С 1 марта должна начаться реформа процедуры технического осмотра автомобиля. Предполагается, что новые нормы не позволят фиктивно за деньги пройти процедуру осмотра автомобиля.

Сведения о техосмотре будут передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Сама система не даст сформировать диагностическую карту без усиленной подписи эксперта, а также двух фотографий — на входе и на выходе из пункта диагностики. Подтверждать прохождение осмотра также нужно будет с помощью координат места его прохождения.