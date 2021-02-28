Мишустин продлил действующий порядок техосмотра

О переносе вступления в силу нового порядка премьер объявил 25 февраля. По его словам, до осени необходимо сделать так, чтобы система заработала без сбоев

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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действующий порядок проведения техосмотра автомобиля до 1 октября, сообщило правительство.

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра», — говорится в сообщении.

В четверг премьер сообщил о переносе вступления в силу нового порядка техосмотра. До этого предполагалось, что новый порядок техосмотра вступит в силу 1 марта.

Согласно новым правилам, процедура техосмотра будет сопровождаться обязательной фотофиксацией при заезде и выезде из технического сервиса. Фотографии будут заноситься в единую автомати­зированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО, на них должна быть видна передняя часть машины, где можно распознать марку, цвет и регистрационный знак. Также система будет включать данные о координатах автомобиля на момент техосмотра, о дате, а также о времени начала и окончания его проведения.

Диагностические карты будут оформлять в электронном виде, они также должны будут храниться в информационной системе. Карту можно будет получить только в пунктах, которые аккредитованы Российским союзом автостраховщиков (РСА). За процедуру техосмотра будут отвечать операторы, которых обяжут подписывать документы электронной подписью. За нарушение правил предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.