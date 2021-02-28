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Мишустин продлил действующий порядок техосмотра

О переносе вступления в силу нового порядка премьер объявил 25 февраля. По его словам, до осени необходимо сделать так, чтобы система заработала без сбоев
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действующий порядок проведения техосмотра автомобиля до 1 октября, сообщило правительство.

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра», — говорится в сообщении.

В четверг премьер сообщил о переносе вступления в силу нового порядка техосмотра. До этого предполагалось, что новый порядок техосмотра вступит в силу 1 марта.

Согласно новым правилам, процедура техосмотра будет сопровождаться обязательной фотофиксацией при заезде и выезде из технического сервиса. Фотографии будут заноситься в единую автомати­зированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО, на них должна быть видна передняя часть машины, где можно распознать марку, цвет и регистрационный знак. Также система будет включать данные о координатах автомобиля на момент техосмотра, о дате, а также о времени начала и окончания его проведения.

Диагностические карты будут оформлять в электронном виде, они также должны будут храниться в информационной системе. Карту можно будет получить только в пунктах, которые аккредитованы Российским союзом автостраховщиков (РСА). За процедуру техосмотра будут отвечать операторы, которых обяжут подписывать документы электронной подписью. За нарушение правил предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

Мера направлена на предотвращение случаев, когда водители покупают диагностические карты исключительно для оформления ОСАГО, но при этом сам техосмотр не проходят.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

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Президент Владимир Путин утвердил новые правила техосмотра в июне 2019 года. Предполагалось, что они вступят в силу летом 2020-го, но из-за пандемии их отложили.

25 февраля Мишустин объявил о переносе вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей. Он отметил, что на начальном этапе введения системы «неизбежны разного рода накладки», в том числе неравномерное распределение нагрузки и очереди. По словам Мишустина, в условиях, когда ситуация с коронавирусом «пока далека от идеальной», это несет риски для здоровья людей, чего нельзя допустить. «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», — заявил Мишустин, поручив профильным министерствам и ведомствам к октябрю подготовить запуск системы без сбоев.

Автор
Анастасия Батманова
техосмотр Михаил Мишустин
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