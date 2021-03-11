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Поколения Y и Z назвали свои главные жертвы ради карьеры

В теории россияне готовы уехать ради карьеры в другой город или отказаться от друзей и развлечений. Но реальность показывает: чтобы добиться успеха, готовиться надо прежде всего не к переезду, а к переработкам
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Представители поколений Y и Z готовы идти на жертвы ради карьеры. Но, как показал опрос, который проводил сервис Superjob (результаты есть у РБК), с годами представление о том, от чего можно отказаться из-за работы, меняется достаточно сильно.

К поколению Z авторы исследования относят людей 1997–2012 годов рождения, к поколению Y — родившихся в 1981–1996 годах.

Представители поколения Z заявляли, что в первую очередь ради построения карьеры готовы отказаться от отдыха и развлечений (так ответили 28% опрошенных), ограничить общение с друзьями (25%), отложить создание собственной семьи или рождение ребенка (24%).

В свою очередь, представители поколения Y заявили, что ради достижения карьерных вершин готовы переехать в другой город (29%), ограничить общение с друзьями (28%). Откладывать создание семьи или рождение детей в этой возрастной категории согласны только 12%.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

О готовности трудиться по 12–16 часов при ненормированном графике заявили 22% представителей поколения Z и 18% — поколения Y.

При этом еще один опрос, проведенный Superjob среди 500 директоров и руководителей, показал, что, когда они строили карьеру, именно переработки чаще всего были жертвой, на которую приходилось идти по пути наверх (этот ответ дали 56% респондентов). 52% начальников признались, что при построении карьеры им приходилось заниматься работой, требующей постоянного нервного напряжения.

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О готовности надолго разлучаться с семьей говорили лишь 13–18% респондентов из поколений Y и Z. Среди руководителей 40% опрошенных сообщили, что сталкивались с таким ограничением.

В целом поколение Y реже поколения Z заявляло о готовности идти на жертвы ради карьеры: не готовы к рискам и ограничениям 19% представителей поколения Y и 12% представителей поколения Z.

Всего в опросе, который проводился 11–16 февраля 2021 года во всех федеральных округах, приняли участие по 500 представителей поколений Z и Y. Опрос среди руководителей проводился 11 февраля — 9 марта.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В ноябре прошлого года 48% участников другого опроса Superjob рассказали о том, что достигли баланса между работой и личной жизнью. Наиболее успешно это получалось у респондентов в возрасте до 24 лет (58%). Среди работающих россиян старше 45 лет достичь баланса смогли 45% опрошенных. 40% больше сосредоточены на вопросах карьеры и всего 3% — на личной жизни.

Среди тех, кто зарабатывает в месяц меньше 29 тыс. руб., больше внимания работе уделяют 32% респондентов. Этот же вариант выбрали 36% опрошенных, чей доход составляет от 30 тыс. до 49 тыс. руб., 34% респондентов с доходом от 50 тыс. до 79 тыс. руб. и 43% россиян, которые зарабатывают от 80 тыс. руб.

Автор
Артем Филипенок
опрос карьера поколение Y поколение Z
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