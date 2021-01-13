Россияне назвали лучшие, кроме Москвы и Петербурга, города для карьеры

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сервис «Работа.ру» провел опрос, в ходе которого выявил наиболее популярные среди россиян города в плане построения карьеры (есть у РБК).

Столицу страны назвали лучшим городом для карьерного развития 59% респондентов, а Петербург — 32%. Кроме них, в первую пятерку вошли Краснодар, который упомянули 27% опрошенных, Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).

В опросе приняли участие 3 500 человек старше 18 лет во всех регионах страны.

Следующими по популярности оказались Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самара (11%). Кроме того, каждый десятый назвал самым перспективным городом для построения карьеры Хабаровск.

Красноярск назвали 9% участника опроса, Воронеж (5%) и Челябинск сочли лучшими для карьерного развития по 5 и 4% опрошенных соответственно. По 1% голосов респондентов пришлось на Волгоград и Пермь.