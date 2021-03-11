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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 марта

Россиянам не запретят отдыхать за границей из-за пандемии, Эстония опять ввела локдаун. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9079 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 13,3 тыс. за сутки), умерли более 90,2 тыс. человек (плюс 466 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Российские власти не намерены из-за коронавируса создавать препятствия для россиян, которые планируют летом отдохнуть на заграничных курортах, заявил Владимир Путин.
  • Новые мутации коронавирусной инфекции в России не получили широкого распространения, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в стране были зарегистрированы только единичные случаи заражения новыми штаммами коронавируса.

  • Роскачество оценило эффективность защитных масок — самыми качественными в ведомстве назвали одноразовые маски, изготовленные из нетканых материалов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 117,3 млн человек, из них 2,6 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 118 млн человек, свыше 2,61 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (11,26 млн), на третьем — Бразилия (11,2 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,2 млн). Более 4 млн зараженных обнаружили также во Франции.

  • В Эстонии из-за «британского» штамма коронавируса вновь ввели локдаун. Закрывается часть магазинов и заведения общепита. Локдаун продлится минимум месяц.
  • Власти Испании работают над тем, чтобы как можно скорее внедрить систему так называемых ковид-паспортов — электронных документов для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, сообщила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото. По ее словам, заработать система может к концу весны.
  • Швейцарская Adienne Pharma & Biotech, которая первая в Европе заключила соглашение о производстве российской вакцины «Спутник V», готова выпустить первые партии в третьем квартале 2021 года.
  • Польские спецслужбы обвинили российского консула, высланного из страны в феврале, в распространении коронавируса COVID-19. Он получил результат теста с данными о заражении коронавирусом 21 января, однако позднее не соблюдал санитарные правила, принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах вместо того, чтобы находиться на самоизоляции.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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