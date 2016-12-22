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На Кубани признали недостоверными данные о поддельном дипломе Хахалевой
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На Кубани признали недостоверными данные о поддельном дипломе Хахалевой
Общество, 10:52
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На Кубани признали недостоверными данные о поддельном дипломе Хахалевой

Коллегия судей Кубани признала недостоверной информацию адвоката Алексея Салмина о том, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева не имеет высшего юридического образования. Об этом «РИА Новости» сообщили в коллегии.

Отмечается, что совет судей провел проверку данных Салмина «на основании ответов учебных учреждений, а также с учетом наличия дубликата диплома».

В октябре адвокат сообщал, что в документах Абхазского госуниверситета за период с 1985 по 1991 год отсутствует информация о том, что Хахалева обучалась там на историко-юридическом факультете. Также не указана прежняя фамилия судьи — Требушная.

По данным адвоката, Хахалева обучалась в Кубанском университете на факультете биологии, о чем свидетельствует номер диплома и приказ о зачислении. Салмин отмечал, что передал эту информацию в Следственный комитет и выразил надежду, что будет заведено уголовное дело.

Член рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова в августе 2017 года обвинила Хахалеву в мошенничестве и потребовала возбудить против нее дело. Об этом сообщала «Новая газета».

По информации Дрюковой, Хахалева предоставила поддельный диплом, чтобы устроиться на должность судьи. Зампредседателя краснодарского совета судей Игорь Мищенко после проверки заявлял, что диплом Хахалевой, полученный в Тбилисском госуниверситете, не был подделан.

Теги: судья Хахалева , Кубань , диплом
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