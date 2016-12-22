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Неизвестный сообщил о бомбе на борту летевшего из Москвы в Иркутск Boeing
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Неизвестный сообщил о бомбе на борту летевшего из Москвы в Иркутск Boeing
Общество, 11:03
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Неизвестный сообщил о бомбе на борту летевшего из Москвы в Иркутск Boeing

Неизвестный сообщил о минировании самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Иркутск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте МВД России.

Позднее выяснилось, что угроза взрыва не подтвердилась. «Проводятся проверочные мероприятия», — заявили в пресс-службе.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

В Киеве неизвестный сообщил о минировании вокзалов и потребовал $9 тыс.
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По данным агентства Ircity.ru, полиция подозревает в произошедшем 35-летнего жителя Сочи. В настоящее время причина поступка мужчины выясняется.

«По прибытии в Иркутск самолет был обследован, взрывного устройства не найдено, пассажиры также прошли дополнительный досмотр», — говорится в сообщении.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на борту самолета находились 119 человек и шесть членов экипажа. «Начата доследственная проверка по факту телефонного хулиганства», — отметил источник.

Теги: угроза взрыва , звонки о минировании , «Аэрофлот» , Boeing 737-800 , Иркутск
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