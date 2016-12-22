Неизвестный сообщил о бомбе на борту летевшего из Москвы в Иркутск Boeing

Неизвестный сообщил о минировании самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Иркутск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте МВД России.
Позднее выяснилось, что угроза взрыва не подтвердилась. «Проводятся проверочные мероприятия», — заявили в пресс-службе.
РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».
По данным агентства Ircity.ru, полиция подозревает в произошедшем 35-летнего жителя Сочи. В настоящее время причина поступка мужчины выясняется.
«По прибытии в Иркутск самолет был обследован, взрывного устройства не найдено, пассажиры также прошли дополнительный досмотр», — говорится в сообщении.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на борту самолета находились 119 человек и шесть членов экипажа. «Начата доследственная проверка по факту телефонного хулиганства», — отметил источник.