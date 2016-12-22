В Новосибирске задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира

Угрожавший взорвать самолет пассажир задержан в Новосибирске, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Пассажир потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Ему было отказано, после чего он заявил, что самолет дальше не полетит. Экипажем было принято решение вернуть борт обратно к зданию аэровокзала. Борт был обследован оперативными службами. Указанный гражданин был доставлен в дежурную часть аэропорта Толмачево», — заявили в пресс-службе.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее об этом случае рассказал источник агентства «Интерфакс» в службах аэропорта Толмачево. По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, на борту Airbus A-320 авиакомпании S7. Тогда один из пассажиров без каких-либо оснований потребовал пересадить его в бизнес-класс. Экипаж отказал ему в этом. Затем мужчина устроил дебош и сказал, что у него есть бомба и он взорвет самолет. Командир экипажа сообщил о происшествии экстренным службам. Вылет был отложен. Полицейские прибыли на летное поле, поднялись на борт самолета и «обезвредили злоумышленника». Бомбы у дебошира найдено не было.