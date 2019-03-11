IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований

Международная федерация легкой атлетики вновь продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Они по-прежнему не могут выступать под национальным флагом

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Международной федерации легкой атлетики (IAAF) решение продлить отстранение российской легкоатлетической федерации объяснили тем, что по-прежнему не получили данных из антидопинговой лаборатории в Москве, сообщает агентство Reuters.

Помимо этого Россия по-прежнему не выплатила компенсацию ущерба. Речь идет о затратах рабочей группы Спортивного арбитража, а также о расходах, понесенных при рассмотрении заявок россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Эти два условия IAAF поставила перед Россией на встрече в Монако в декабре прошлого года. Сейчас, как считают чиновники, ситуация стала меняться в лучшую сторону, однако отказываться от ограничений в международной федерации не стали.

IAAF наложила ограничения на Всероссийскую федерацию легкой атлетики еще в ноябре 2015 года. Это означает, что спортсмены из нашей страны не могут выступать под национальным флагом, а лишь в качестве нейтральных спортсменов. Вопрос об их допуске к соревнованиям решается в индивидуальном порядке.