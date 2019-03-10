По факту массовой драки на юго-востоке Москвы возбудили дело

По факту массовой драки на улице Белореченской в московском районе Люблино возбудили уголовное дело. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что дело возбуждено по п. п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам организованной группой или группой лиц).

Накануне стало известно, что вечером 8 марта около дома №6 на улице Белореченской произошел конфликт, в результате которого были госпитализированы четыре человека. По предварительным данным, они были ранены из травматического оружия. Число принимавших участие в драке не установлено.