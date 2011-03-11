Д.Медведев: Цены на электричество должны формировать потребители

"Это такая тусовка, междусобойчик, в которой потребители не участвуют", - отметил президент в Абакане (Хакасия) на заседании Государственного совета, посвященного ситуации в электроэнергетике. Он также указал на то, что в России около 10% электроподстанций закрыто для подключения новых потребителей.
Президент также указал на необходимость увеличить количество потребителей в некоммерческом партнерстве "Совет рынка". "А то эта структура получается как филиал Минэнерго, а она изначально так не задумывалась", - сказал Д.Медведев.
На заседании Госсовета президент поручил правительству до 15 августа текущего года подготовить с учетом утвержденных программ "комплексный план действий по внедрению передовых технических решений в области электроэнергетики". При этом особое внимание при разработке документа он поручил уделить энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам энергии.