Д.Медведев: Цены на электричество должны формировать потребители

Потребители должны участвовать в определении тарифов на электроэнергию, считает президент РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в настоящее время конечные пользователи исключены из этой схемы, а цены определяют исключительно генерирующие компании, что в целом неправильно.

"Это такая тусовка, междусобойчик, в которой потребители не участвуют", - отметил президент в Абакане (Хакасия) на заседании Государственного совета, посвященного ситуации в электроэнергетике. Он также указал на то, что в России около 10% электроподстанций закрыто для подключения новых потребителей.

Президент также указал на необходимость увеличить количество потребителей в некоммерческом партнерстве "Совет рынка". "А то эта структура получается как филиал Минэнерго, а она изначально так не задумывалась", - сказал Д.Медведев.

На заседании Госсовета президент поручил правительству до 15 августа текущего года подготовить с учетом утвержденных программ "комплексный план действий по внедрению передовых технических решений в области электроэнергетики". При этом особое внимание при разработке документа он поручил уделить энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам энергии.