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Эксклюзив

В России зафиксировали дефицит нянь

«Авито» и HH зафиксировали дефицит нянь в России
В России спрос на услуги нянь значительно превышает предложение. Причиной стало сокращение персонала, ситуация на рынке труда и экономический фон в целом, рассказали РБК представители сервисов по подбору персонала
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

В начале 2024 года в России фиксируется дефицит нянь, спрос на услуги превышает предложение, рассказали опрошенные РБК сервисы и агентства. Кроме того, теперь родителям все чаще требуется няня на час или помощник, который не только будет присматривать за детьми, но и возить их в школу или делать домашние дела.

«В начале 2024 года работодатели открыли почти 3,2 тыс. вакансий для нянь, в то время как число резюме от соискателей в активном поиске работы няней составляет 8,3 тыс., таким образом на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту», — рассказали РБК в пресс-службе hh.ru.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Дефицит заметили и в агентстве «Вторая мама». «Спрос на услуги значительно превышает предложение. Можно сказать, что сегодня рынок принадлежит соискателям, а не работодателям. Сегодня чаще няня выбирает семью, а не наоборот, как было еще несколько лет назад», — отметила его директор Анна Жукова. Глава агентства «Помогатель.ру» Татьяна Куркина добавила, что наметился в основном дефицит нянь с опытом.

В «Авито» зафиксировали идентичный рост спроса и предложения услуг нянь в январе 2024 года, он составил 11%. Однако спрос работодателей на нянь в прошлом месяце увеличился на 43% год к году. «Растущий спрос на нянь можно объяснить увеличивающейся занятостью населения и потребностью современных родителей совмещать личные дела с карьерой», — отметил управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.

Сервис YouDo в первый месяц года заметил увеличение спроса на 39% по стране.

Сколько стоят услуги нянь

На «Авито» цены на услуги нянь охарактеризовали как стабильные. В среднем по России стоимость составляет от 250 руб. в час, однако цена может сильно отличаться в зависимости от опыта няни и перечня услуг, пояснил Кумпель.

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По данным «Авито», дороже всего будет прибегнуть к помощи няни в Москве и Петербурге: услуги няни обойдутся в 450– 500 руб. в час. Сервис «Помогатель.ру» оценил стоимость часа работы няни в столице в 350–400 руб. «Повышение цен есть, не глобальное (примерно 15%). Это связано с тем, что и работников стало меньше, и в целом с ростом цен», — пояснила руководитель сервиса.

Дешевле всего оставить ребенка под присмотром обойдется в Тольятти и Ульяновске — 200 руб. в час, отметили в «Авито».

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Фото:cat_hilton_moscow / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Что касается зарплатных предложений для нянь, в январе, по данным сервиса, они составили в среднем 49 тыс. (в январе 2023 года — 34 758 руб). Больше всего можно получить за такие услуги в Петербурге (59 998 руб.), Москве (54 577 руб.), Набережных Челнах (46 225 руб.) и Новосибирске (44 210 руб.), сообщили в «Авито».

По данным hh.ru, в начале 2024 года няням в среднем предлагают зарплату 72,5 тыс. руб. В 2023-м эта сумма в среднем по России составляла 61,2 тыс. «В целом за год зарплатные ожидания нянь выросли на 10 тыс., с 50 тыс. в 2023 до 60 тыс. в начале 2024-го», — добавили в пресс-службе сервиса.

В то же время в агентстве «Вторая мама» РБК заявили, что зарплата няни, работающей пять дней в неделю по восемь—десять часов в день, начинается от 100 тыс. руб. Эта сумма увеличивается в зависимости от дополнительной нагрузки. «Это в среднем на 25% выше, чем даже год назад. Мы связываем повышение цен с сократившимся количеством персонала, растущим спросом на услуги домашнего персонала, общей ситуацией на рынке труда, а также экономической ситуацией в стране», — заключила Жукова.

Няни «на час» и «автоняни»

На рынке появляется все больше предложений услуг нянь под различные запросы. На «Авито» предлагают найти нянь на час, автонянь (чтобы возить ребенка в школу и на секции), нянь-гувернанток, нянь-репетиторов.

Сервис YouDo зафиксировал такую тенденцию как запрос на совмещение работы няни с ведением домашнего хозяйства. Например, родители хотят, чтобы она смогла забрать ребенка из школы, помочь сделать уроки и покормить.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

«Доля нянь на частичную занятость увеличилась по сравнению с нянями на полный день. Вырос спрос на автоняню. Новые жилые комплексы растут как грибы, а вот инфраструктура расположена далеко. Приходится искать не просто няню-сопровождающую, а няню, которая сможет отвезти. Также повысился спрос именно на бебиситтеров. Все чаще мамы оставляют детей с няней несколько раз в месяц, а не на постоянной основе», — пояснила Куркина.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Волкова Юлия Волкова
няни Дети услуги Семья Авито
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