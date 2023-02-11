Половина Астрахани осталась без воды из-за аварийного отключения энергии

В мэрии Астрахани отметили, что из-за аварийного отключения электричества левобережная часть города временно осталась без воды, ее подачу пообещали возобновить в ближайшее время

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Подача холодного водоснабжения в левобережную часть Астрахани, где проживает большая часть населения города, приостановлена из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В связи с отключением электроэнергии была приостановлена работа левобережных очистных сооружений водозабора, что привело к снижению давления на водопроводных сетях Кировского, Советского и Ленинского районов Астрахани. По ряду адресов водоснабжение отсутствует», — сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что в настоящее время подача электроэнергии возобновлена, а очистные сооружения вскоре выйдут на штатный режим работы.

РБК направил запрос в мэрию Астрахани.

Астрахань — административный центр Астраханской области, расположенный на Прикаспийской низменности, на реке Волге, в верхней части ее дельты. Город разделен рекой на правобережную и левобережную части, его население на 2022 год составляло 518 тыс. человек.

В конце октября без холодной воды из-за аварии остались почти 200 тыс. человек в нескольких районах Волгограда. Тогда улице Калинина в Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Там проложены две магистральные трубы городских канализационных сетей, одна из них была повреждена. Часть стоков попала в Волгу, часть вытекла на улицы города. После этого в Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации.

Причиной аварии власти назвали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо положенных бетонных. Из-за аварии без холодной воды остались 189 многоквартирных домов, где проживают 186 185 человек, в том числе 62,3 тыс. детей, а также шесть лечебных учреждений. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров называл аварию на канализации крупнейшей за десять лет техногенной катастрофой в городе.