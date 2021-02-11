В России за сутки COVID-19 обнаружили у 15 тыс. человек

Днем раньше заболевших было почти на 500 человек меньше. Оперштаб также сообщил о 553 смертях за сутки, что является максимумом с конца января

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние 24 часа в России выявили 15 038 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В общей сложности в стране с начала пандемии зафиксировали 4,027 млн заболевших. Лидерами по приросту зараженных коронавирусом остаются Москва (2040), Санкт-Петербург (1127) и Подмосковье (721). Кроме того, большое число новых случаев зарегистрировали в следующих регионах:

Нижегородская область (454);

Воронежская область (363);

Ростовская область (347);

Самарская область (301);

Свердловская область (284).

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 553 человека, что является максимумом с 28 января (тогда фиксировалось 575 смертей). Всего, по данным штаба, в России жертвами COVID-19 стали 78 687 человек. Эта цифра меньше подсчетов Росстата, который сообщал о 162 тыс. умерших только с апреля по декабря 2020 года. Разница объясняется другой методологией подсчета: статистическое ведомство учитывает случаи, когда COVID-19 диагностировали уже после смерти, а также летальные исходы от других болезней, обострившихся на фоне коронавируса.