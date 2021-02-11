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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки COVID-19 обнаружили у 15 тыс. человек

Днем раньше заболевших было почти на 500 человек меньше. Оперштаб также сообщил о 553 смертях за сутки, что является максимумом с конца января
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние 24 часа в России выявили 15 038 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В общей сложности в стране с начала пандемии зафиксировали 4,027 млн заболевших. Лидерами по приросту зараженных коронавирусом остаются Москва (2040), Санкт-Петербург (1127) и Подмосковье (721). Кроме того, большое число новых случаев зарегистрировали в следующих регионах:

  • Нижегородская область (454);
  • Воронежская область (363);
  • Ростовская область (347);
  • Самарская область (301);
  • Свердловская область (284).

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Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 553 человека, что является максимумом с 28 января (тогда фиксировалось 575 смертей). Всего, по данным штаба, в России жертвами COVID-19 стали 78 687 человек. Эта цифра меньше подсчетов Росстата, который сообщал о 162 тыс. умерших только с апреля по декабря 2020 года. Разница объясняется другой методологией подсчета: статистическое ведомство учитывает случаи, когда COVID-19 диагностировали уже после смерти, а также летальные исходы от других болезней, обострившихся на фоне коронавируса.

Днем ранее количество заболевших в стране превысило отметку в 4 млн человек. Россия находится на четвертом месте в мире по этому показателю после США, Индии и Бразилии.

Как менялось число смертей с COVID-19 в России в 2020 году. Инфографика
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После публикаций Росстата о динамике смертности в России в 2020 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не связывать возросшее число смертей с работой системы здравоохранения.

По его словам, отечественная медицина показала высокую надежность и потенциал, а с возросшей смертностью из-за пандемии столкнулись во всем мире. «Это суровая реальность пандемии, поэтому с ней, к сожалению, столкнулись все страны мира», — сказал Песков.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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