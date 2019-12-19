Путин пообещал не отменять «плоские» тарифы для полетов на Дальний Восток

«Плоские» тарифы на авиабилеты на Дальний Восток, введенные компанией «Аэрофлот», продолжат работать, при этом программу могут ввести и в других регионах, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 1».

«Что касается билетов, «плоских» тарифов, никто их не собирается отменять», — сказал Путин.

По его словам, «Аэрофлот» таким образом «немножко нагнетает», чтобы добиться от правительства денег на организацию этих полетов. «Мы будем делать это и дальше, больше того, эта программа, как вы знаете, расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и за счет и других регионов», — заявил глава государства. По его словам, сейчас необходимо добиваться «роста доходов граждан, которые растут очень медленно, и снижения издержек на перевозки». Пока крупных изменений не случится, программы будут работать, добавил Путин.

«Плоские» тарифы — это тарифы с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от времени покупки и сезона перелета. В следующем году перелеты по ним будут выполнять компании «Аэрофлот» и «Россия» по маршрутам между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом.