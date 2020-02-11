Старший внук Елизаветы II объявил о разводе

42-летний Питер Филлипс и его жена Отам решили развестись после почти 12 лет брака. Пара намерена расстаться по-дружески и продолжать воспитывать двух своих дочерей

Питер Филлипс с женой Отам (Фото: Adam Davy / PA Wire / ТАСС)

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отам, на которой женился в 2008 году, сообщает Reuters. По словам представителя супругов, решение о разводе они приняли совместно и считают его лучшим способом сохранить дружбу и позаботиться о двух дочерях.

Газета The Sun сообщает, что о своем намерении развестись супруги сообщили Елизавете II в конце прошлого года. После расторжения брака они намерены остаться жить в Глостершире и разделить обязанности по воспитанию дочерей Саванны (девять лет) и Айлы (семь лет).

В заявлении супругов отмечается, что их семьи огорчены разрывом, но поддерживают их в стремлении совместно воспитывать дочерей. Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер заявил в интервью программе Good Morning Britain, что новость расстроила королеву. «Она всегда переживает, когда что-то [подобное] происходит в семье», — сказал Арбитер.

The Sun со ссылкой на свои источники сообщает, что инициатором развода была Отам, а после развода она может уехать на родину в Канаду, куда уже перебрались другой внук Елизаветы II Гарри и его супруга Меган, отказавшиеся от своих титулов.