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Старший внук Елизаветы II объявил о разводе

42-летний Питер Филлипс и его жена Отам решили развестись после почти 12 лет брака. Пара намерена расстаться по-дружески и продолжать воспитывать двух своих дочерей
Питер Филлипс с женой Отам (Фото: Adam Davy / PA Wire / ТАСС)

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отам, на которой женился в 2008 году, сообщает Reuters. По словам представителя супругов, решение о разводе они приняли совместно и считают его лучшим способом сохранить дружбу и позаботиться о двух дочерях.

Газета The Sun сообщает, что о своем намерении развестись супруги сообщили Елизавете II в конце прошлого года. После расторжения брака они намерены остаться жить в Глостершире и разделить обязанности по воспитанию дочерей Саванны (девять лет) и Айлы (семь лет).

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В заявлении супругов отмечается, что их семьи огорчены разрывом, но поддерживают их в стремлении совместно воспитывать дочерей. Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер заявил в интервью программе Good Morning Britain, что новость расстроила королеву. «Она всегда переживает, когда что-то [подобное] происходит в семье», — сказал Арбитер.

The Sun со ссылкой на свои источники сообщает, что инициатором развода была Отам, а после развода она может уехать на родину в Канаду, куда уже перебрались другой внук Елизаветы II Гарри и его супруга Меган, отказавшиеся от своих титулов.

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Филлипс — единственный сын принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II, и ее первого мужа Марка Филлипса. Сейчас в линии наследников британского престола Питер занимает 15-е место, однако на момент рождения был пятым, так как родился раньше всех остальных внуков и внучек королевы. При рождении Питера в 1977 году был дан салют из пушек Тауэра, однако он родился простолюдином, так как не мог унаследовать никакого титула от своей матери. Би-би-си отмечает, что Питер Филлипс стал первым более чем за 500 лет внуком британского монарха, родившимся простолюдином.

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В мае 2008 года Питер женился на консультантке по менеджменту Отам Келли, их свадьба прошла в Виндзорском замке. В 2010 году пара сделала Елизавету II прабабушкой, первой правнучкой королевы стала их дочь Саванна.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Великобритания, королевская семья
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