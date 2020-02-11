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Развод по-королевски: как распадались браки монарших особ

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе со своей женой Отам. Они прожили в браке 12 лет, инициатором расставания, по словам источников британских СМИ, стала супруга Филлипса. Разводы в монарших семьях — явление нередкое в современной истории. Как расходились королевские особы — в материале РБК
Питер Филлипс и Отам Келли (Великобритания)
Фото: Mike Egerton / PA Wire / PA Images / ТАСС
Пара объявила о разводе в феврале 2020 года. Старший внук королевы Елизаветы II женился на канадке Отам Келли в 2008 году. Они познакомились на Гран-при «Формулы-1» в Монреале в 2003 году. У супругов две дочери. По информации источников The Sun, инициатором развода стала​ Отам, а для Питера ее решение стало неожиданным
Принцесса Анна и Марк Филлипс (Великобритания)
Фото: FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Единственная дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна, мать Питера Филлипса, развелась с первым мужем, олимпийским чемпионом Марком Филлипсом после 18,5 лет брака в апреле 1992 года. Летом 1992 года, спустя несколько месяцев после официального развода Анна объявила о помолвке с капитаном Тимоти Лоренсом. Причины расставания пары не уточнялись

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс (Великобритания)
Фото: AP

Младшая сестра королевы Елизаветы II развелась со своим мужем Энтони Армстронг-Джонсом в 1978 году после 18 лет брака. Армстронг-Джонсон был фотографом королевской семьи, именно так он и познакомился с Маргарет. Причиной их развода стал роман Маргарет с баронетом Родди Ллевеллином. Принцесса не выходила замуж повторно, а в 2002 году умерла от инсульта

Принц Чарльз и принцесса Диана (Великобритания)
Фото: Martyn Hayhow / AP

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз женился на леди Диане Спенсер в 1981 году. Диана быстро стала одной из самых популярных королевских особ, дружила со многими знаменитостями и занималась благотворительностью. У Чарльза и Дианы родились двое сыновей — Уильям и Гарри, но в 1996 году брак распался.

Диана была убеждена в неверности мужа, в прессе также часто появлялись слухи о ее романах. В телеинтервью 1994 года Чарльз подтвердил, что еще будучи в браке в Дианой возобновил роман со своей старой знакомой Камиллой Паркер-Боулз. Спустя год Диана дала интервью «Би-би-си», в котором рассказала о проблемах в браке и измене мужа: «Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато».

31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В апреле 2005 года Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз

Принц Эндрю и Сара Фергюсон (Великобритания)
Фото: Reuters

Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II женился на Саре Фергюсон, с которой был знаком с детства, по совету жены старшего брата Дианы. Они поженились в 1986 году, вскоре у них родились две дочери, но в 1996 году пара рассталась. Сара Фергюсон занимается благотворительностью и продюсированием кино. Не она, не принц не создали новых браков

Марта Луиза и Анри (Норвегия)
Фото: Karin Rnblom / IBL / ZUMA Wire / ТАСС

Развод принцессы Норвегии Марты Луизы в 2016 году стал первым в истории королевской семьи в этой стране. Ее муж — Анри Бен — был сыном ее учительницы, писатель и художник. Они поженились в 2002 году, при этом Марте Луизы пришлось расстаться с титулом Ее Королевского Высочества. Причиной развода, как писали СМИ, стала непринятие Анри Бена королевской семьей, члены которой считали его слишком легкомысленным

Иоахим и Александра (Дания)
Фото: Lars Mikkelsen / Scanpix / Reuters

Принц Датский Иоахим, второй сын Ее Королевского Величества королевы Маргрете II, женился на графине Фредериксборгской Александре в 1995 году. Спустя 10 лет они развелись, в 2008 году принц женился вновь.

Теги: мультимедиа, монархия
Материалы по теме
Старший внук Елизаветы II объявил о разводе
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