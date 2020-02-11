Развод по-королевски: как распадались браки монарших особ

Принц Чарльз и принцесса Диана (Великобритания)

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз женился на леди Диане Спенсер в 1981 году. Диана быстро стала одной из самых популярных королевских особ, дружила со многими знаменитостями и занималась благотворительностью. У Чарльза и Дианы родились двое сыновей — Уильям и Гарри, но в 1996 году брак распался.

Диана была убеждена в неверности мужа, в прессе также часто появлялись слухи о ее романах. В телеинтервью 1994 года Чарльз подтвердил, что еще будучи в браке в Дианой возобновил роман со своей старой знакомой Камиллой Паркер-Боулз. Спустя год Диана дала интервью «Би-би-си», в котором рассказала о проблемах в браке и измене мужа: «Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато».

31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В апреле 2005 года Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз