Развод по-королевски: как распадались браки монарших особ
Единственная дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна, мать Питера Филлипса, развелась с первым мужем, олимпийским чемпионом Марком Филлипсом после 18,5 лет брака в апреле 1992 года. Летом 1992 года, спустя несколько месяцев после официального развода Анна объявила о помолвке с капитаном Тимоти Лоренсом. Причины расставания пары не уточнялись
Младшая сестра королевы Елизаветы II развелась со своим мужем Энтони Армстронг-Джонсом в 1978 году после 18 лет брака. Армстронг-Джонсон был фотографом королевской семьи, именно так он и познакомился с Маргарет. Причиной их развода стал роман Маргарет с баронетом Родди Ллевеллином. Принцесса не выходила замуж повторно, а в 2002 году умерла от инсульта
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз женился на леди Диане Спенсер в 1981 году. Диана быстро стала одной из самых популярных королевских особ, дружила со многими знаменитостями и занималась благотворительностью. У Чарльза и Дианы родились двое сыновей — Уильям и Гарри, но в 1996 году брак распался.
Диана была убеждена в неверности мужа, в прессе также часто появлялись слухи о ее романах. В телеинтервью 1994 года Чарльз подтвердил, что еще будучи в браке в Дианой возобновил роман со своей старой знакомой Камиллой Паркер-Боулз. Спустя год Диана дала интервью «Би-би-си», в котором рассказала о проблемах в браке и измене мужа: «Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато».
31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В апреле 2005 года Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз
Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II женился на Саре Фергюсон, с которой был знаком с детства, по совету жены старшего брата Дианы. Они поженились в 1986 году, вскоре у них родились две дочери, но в 1996 году пара рассталась. Сара Фергюсон занимается благотворительностью и продюсированием кино. Не она, не принц не создали новых браков
Развод принцессы Норвегии Марты Луизы в 2016 году стал первым в истории королевской семьи в этой стране. Ее муж — Анри Бен — был сыном ее учительницы, писатель и художник. Они поженились в 2002 году, при этом Марте Луизы пришлось расстаться с титулом Ее Королевского Высочества. Причиной развода, как писали СМИ, стала непринятие Анри Бена королевской семьей, члены которой считали его слишком легкомысленным
Принц Датский Иоахим, второй сын Ее Королевского Величества королевы Маргрете II, женился на графине Фредериксборгской Александре в 1995 году. Спустя 10 лет они развелись, в 2008 году принц женился вновь.