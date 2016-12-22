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Власти проведут внеплановую проверку Домодедово после крушения Ан-148
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Власти проведут внеплановую проверку Домодедово после крушения Ан-148
Крушение Ан-148 в Подмосковье, 11 фев, 22:05
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Власти проведут внеплановую проверку Домодедово после крушения Ан-148
В аэропорте Домодедово, из которого вылетел потерпевший крушение Ан-148, пройдет внеплановая проверка Ространснадзора. Росавиация также запланировала дополнительно проверить компанию «Саратовские авиалинии», выполнявшую рейс
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проведет внеплановую проверку аэропорта Домодедово после того, как разбился вылетевший из аэропорта лайнер «Саратовских авиалиний» Ан-148. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будет проводиться внеплановая проверка по аэропорту «Домодедово», все службы, кто принимал участие в подготовке и отправке этого борта, будут проверены, в ближайшее время комиссия будет докладывать о первых результатах», — заявил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

Кроме того, Ространснадзор «поднял результаты всех предыдущих проверок по аэропорту Домодедово, добавил Басаргин.

Представитель Домодедово заверил РБК, что аэропорт окажет все необходимое содействие для проведения проверочных мероприятий.

Последствия крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье. Фоторепортаж Еще 15 фото
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Также дополнительная проверка запланирована в авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявшей рейс. Ее проведет Росавиация, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько. О результатах будет доложено правительственной комиссии.​

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружили ​«черный ящик»
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Пассажирский лайнер Ан-148 перестал выходить на связь днем в воскресенье, 11 февраля, спустя семь минут после вылета из аэропорта Домодедово. Он разбился у поселка Степановское Раменского района Московской области.

Все находившиеся на борту люди, включая членов экипажа, погибли — всего в самолете находился 71 человек. В числе пассажиров были граждане Азербайджана, Казахстана и Швейцарии, а также трое детей. Бригадам МЧС пока удалось найти останки только двух человек, а также обломки фюзеляжа самолета. Разброс обломков составил 1 км.

По факту крушения самолета Следственный комитет (СКР) завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авторы: Павел Казарновский, Анна Трунина, Валерия Комарова.
Теги: Ан-148 , Домодедово
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