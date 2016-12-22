Представитель МОК заявил о свыше тысячи взятых в рамках Игр допинг-проб

В допинговые лаборатории поступило уже более 1000 проб, взятых у участников Олимпиады в Пхёнчхане. Всего за время Игр спортсмены сдадут около 2,5 тыс. проб. Большая часть из уже полученных была взята во внесоревновательный период

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Во время подготовки к Олимпиаде в Пхёнчхане и во время нее участвующие в Играх спортсмены сдали более тысячи допинг-проб, рассказал ​на пресс-конференции медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.

«Хотел бы сообщить о программе антидопингового контролями перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний. Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период», — цитирует Баджетта ТАСС.

Он также уточнил, что всего участники Олимпиады должны будут сдать коло 2,5 тыс. допинг-тестов. «Более 1400 [допинг-тестов] проводится на соревнованиях, более 1000 — вне соревнований. Это очень большое количество тестов. Теперь есть специальные подразделения, которые занимаются планом по их распределению», — добавил Баджетт.

Кроме того, Баджетт рассказал, что МОК на Олимпиаде заменил более 4 тыс. ненадежных контейнеров для допинг-проб.

Ранее, 1 февраля, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало МОК отказаться от использования новых контейнеров для допинг-проб и вернуться к тем, которые применялись на Олимпиаде в Бразилии.

Контейнеры новой конструкции, разработанные швейцарской компанией Berlinger Special AG, оказались уязвимы: их можно вскрыть так, что при этом не остается следов вмешательства. В WADA пояснили, что это можно сделать вне зависимости от того, заморожено их содержимое или нет.



В агентстве отметили, что WADA располагает достаточным количеством контейнеров старого образца, чтобы покрыть целиком все допинг-тесты, которые будут проводиться во время Олимпиады-2018.