 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы Герасименко и его собаку

Николай Герасименко
Николай Герасименко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пропавший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко найден в Москве, сообщили РБК в пресс-службе «ЛизаАлерт». Накануне 75-летний мужчина пропал, когда вышел гулять с собакой.

«Герасименко найден, жив. Нашел проходивший мимо молодой человек. Собачка тоже дома, дедушка не отпускал ее ни на минуту. Замерзли, но уже дома и с семьей», — рассказали в добровольческом отряде.

Ранее в «Лиза Алерт» сообщили, что 24 декабря Герасименко вышел из дома накануне и с тех пор не выходил на связь. Вместе с ним была его домашняя собака по кличке Кей породы акита-ину.

Герасименко — хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, а также был депутатом Госдумы с декабря 1995 по 2021 год, с 2003 года был членом фракции «Единая Россия».

В 2019 году Герасименко стал первым в истории Госдумы единороссом, которого лишили неприкосновенности: летом того года он стал участником ДТП с мотоциклистом на Ленинском проспекте в Москве.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
«Лиза Алерт» Москва депутат Госдума поисковая операция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
Военные сбили летевший на Москву дрон Политика, 20:46
Конгрессмен-республиканец усомнился в словах Трампа по делу Эпштейна Политика, 20:45
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 20:45
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Опрос показал, сколько жителей Украины общаются дома на русском языке Политика, 20:14
Как BSS становится драйвером роста выручки в телекоме Отрасли, 20:13
Три очка 18-летнего Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Амур» Спорт, 20:10
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 20:09
Комиссар ООН назвал не усвоенный миром урок из-за беженцев Политика, 19:53
Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и Кушнером Политика, 19:36
«У большинства женщин такая же судьба»: жизнь и карьера Веры Алентовой Общество, 19:35 
Адвокат Удальцова назвал приговор незаконным и пообещал обжалование Общество, 19:33
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Суд вынес решение по делу о выселении Долиной. Как оно развивалось Экономика, 19:24