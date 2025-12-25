В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы Герасименко и его собаку

Николай Герасименко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пропавший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко найден в Москве, сообщили РБК в пресс-службе «ЛизаАлерт». Накануне 75-летний мужчина пропал, когда вышел гулять с собакой.

«Герасименко найден, жив. Нашел проходивший мимо молодой человек. Собачка тоже дома, дедушка не отпускал ее ни на минуту. Замерзли, но уже дома и с семьей», — рассказали в добровольческом отряде.

Ранее в «Лиза Алерт» сообщили, что 24 декабря Герасименко вышел из дома накануне и с тех пор не выходил на связь. Вместе с ним была его домашняя собака по кличке Кей породы акита-ину.

Герасименко — хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, а также был депутатом Госдумы с декабря 1995 по 2021 год, с 2003 года был членом фракции «Единая Россия».

В 2019 году Герасименко стал первым в истории Госдумы единороссом, которого лишили неприкосновенности: летом того года он стал участником ДТП с мотоциклистом на Ленинском проспекте в Москве.