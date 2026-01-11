Юристы разъяснили права потерявших багаж из-за коллапса в Шереметьево

Юристы и правозащитники пояснили, что пассажиры могут рассчитывать на компенсации, но это не всегда «стоит свеч». Ответственность же за багаж до его получения лежит на авиакомпании, доставку его владельцу обеспечивает именно она

Пассажиры российских авиакомпаний, которые столкнулись с утерей багажа на фоне коллапса в российских аэропортах в последние дни, обладают определенными правами по компенсации, срокам и условиям доставки, ответственность за их реализацию несет авиакомпания, пояснил в эфире Радио РБК председатель Всероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Он пояснил, что пассажир с точки зрения закона ведет правоотношения только с перевозчиком, а уже тот, в свою очередь, может требовать компенсации издержек от аэропорта. Однако в реальности, как отметил Зотов, ответственность часто сразу перекладывается на воздушную гавань.

Трудности с выдачей багажа возникли в Шереметьево в середине 9 января на фоне накрывшего Москву снегопада, ставшего сильнейшим за последние полвека. За ночь ситуация ухудшилась, и к утру 10 января люди ждали свои чемоданы, как передавал из аэропорта корреспондент РБК, по шесть часов. В этой ситуации «Аэрофлот» призвал руководство Шереметьево усилить «меры по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров авиакомпании по прилете», а сам предложил пассажирам, чей багаж задерживается, ехать домой и ждать доставки чемоданов прямо на дом.

«Поэтому пассажиру, конечно, важно дозвониться в авиакомпанию. Это первое. Во-вторых, конечно, пассажиру положена компенсация за задержку доставки багажа. Это, во-первых, 100 руб. за один час задержки. В дополнение к этому пассажир может получить компенсацию, если багаж не найдут в течение 21 дня», — сказал Зотов.

Однако такой сценарий он условно назвал «плохим». «Хороший» же развивается следующим образом: авиакомпания находит багаж в течение двух суток и доставляет его пассажиру за свой счет.

В аэропорту Шереметьево же ситуация в контексте правоотношений вышла из-под контроля, продолжил Зотов. Он отметил, что аномальный снегопад обрушился и на другие московские аэропорты — Внуково и Домодедово, но там ситуация не развивалась в столь негативном ключе. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков согласился с ним, но отметил, что Шереметьево также является самым загруженным аэропортом московского авиаузла.

На вопрос, действительно ли пассажир, подписавший при оформлении доставки багажа бумагу, где сказано, что он сам несет ответственность за привоз своих вещей, фактически берет на себя такое обязательство, Зотов ответил, что бланки являются типовыми и в действительности ответственность за багаж и его доставку несет авиакомпания. О таких бумагах на подпись РБК рассказали пострадавшие пассажиры.

«Вот как пассажир этот багаж получит, соответственно, он должен, там, расписаться при получении, и в этом смысле уже вот с этой секунды багаж считается в ответственности пассажира», — пояснил он. Янков также подчеркнул, что ответственность у пассажира возникает только после получения вещей.

В случае если багаж не находят в течение 21 дня, человеку положена компенсация 600 руб. за каждый килограмм вещей, если не была произведена оценка или не покупалась страховка, говорит Зотов. Также пассажир может приобрести замену утраченным вещам, например зимней одежде, и с чеками требовать компенсацию у авиакомпании.

Янков подтвердил право на компенсацию 100 руб. за каждый час задержки выдачи багажа.

«В случае если авиакомпания не может выдать багаж по прилете, то либо она привозит пассажиру домой, а если пассажир транзитный и дальше куда-то летит, пассажир должен написать заявление и там указать, куда ему доставить багаж. И в этот пункт авиакомпания должна доставить багаж», — сказал он.

Янков подчеркнул, что без заявления авиакомпания не будет добровольно выплачивать компенсацию. Если деньги так и не были переданы, следует обращаться в соответствующие пункты, контролирующие органы или идти сразу в суд, говорит он. Илья Зотов же высказал мнение, что с взысканием компенсации 100 руб. в час «игра свеч не стоит», и призвал оптимизировать процедуры подачи заявления на розыск багажа: обеспечить оформление документов без очередей в онлайн-формате и автоматизировать выплату компенсаций.

При глобальных коллапсах, подобных тому, что произошел в Шереметьево, по его словам, следует оценить, насколько целесообразно ждать выдачи багажа в аэропорту, «и все равно надо будет написать претензию по выплате компенсации от авиакомпании». Уехать можно, но целесообразно написать заявление об утрате вещей на стойке розыска багажа.

«Копию этого заявления взять с собой либо сфотографировать свое заявление и тоже взять с собой. И потом ждать, когда этот багаж доставят, привезут. Можно пытаться звонить, хотя понятно, что в такой ситуации дозвониться довольно трудно до авиакомпании. Но тем не менее не безнадежно», — говорит он.

Советник юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Максим Качнов рассказал в эфире Радио РБК, что суды, как правило, относят непогоду к форс-мажорным обстоятельствам и потому могут встать на сторону авиаперевозчика.

«Единственное, что суд должен разобраться, какое время задержки было связано, <...> например, [с задержкой] полетов в связи с угрозой безопасности из-за непогоды, а какое время задержки доставки багажа уже не объяснить такими форс-мажорными причинами», — пояснил он.

Риск потратить на суд больше причитающейся компенсации есть, но пассажир может попробовать взыскать судебные расходы.

«И суд эти расходы тоже взыщет, но он взыщет пропорционально стоимости удовлетворенного иска. То есть если вы условно просили миллион рублей и вам взыскали 100 тыс., то и все расходы, скорее всего, примерно порежут вот в десять раз», — говорит Качнов.

Также он указал на шанс получить отказ в удовлетворении иска, особенно в части компенсации. «Если авиаперевозчик докажет, что вся задержка багажа была связана исключительно с угрозой полетной безопасности, есть шанс получить отказное решение», — разъяснил эксперт.

Тем не менее юрист выразил мнение, что «игра стоит свеч», но признал, что если, например, ноутбук не был застрахован или не была объявлена ценность, компенсация за него будет выплачена по норме 600 руб. за килограмм багажа. Поэтому такие вещи следует страховать или везти в ручной клади, добавил он.