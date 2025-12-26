 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Отец Блиновской рассказал о болезни дочери в колонии

Отец Елены Блиновской рассказал, что она провела три дня в санчасти колонии
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств блогер Елена Блиновская недавно перенесла болезнь, в связи с чем провела три дня в санчасти колонии. Об этом рассказал «Известиям» ее отец Олег Останин.

«Настроение плохое. Условия, говорит, нормальные. Кровать есть, еда есть», — пояснил он.

Отец Блиновской уточнил, что свидания разрешены раз в два месяца — через стекло. Длительные свидания даются осужденной за хорошее поведение — раз в три месяца.

В апреле 2023 года СК возбудил против Блиновской два уголовных дела: по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств. С тех пор женщина находилась под домашним арестом, однако на празднование Нового года пригласила свидетельницу по делу, чем нарушила условия ограничения свободы. С начала прошлого года блогер находилась СИЗО.

В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению.

В марте Савеловский суд приговорил ее к пяти годам колонии, штрафу 1 млн руб. и запрету заниматься бизнесом на четыре года за уклонение от уплаты 906 млн руб. налогов и отмывание 716 млн руб.

Осенью Мосгорсуд смягчил ей приговор, сократив срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет. Также ей сократили назначенный ранее штраф — до 950 тыс. руб.

Защита Блиновской просила отсрочить исполнение наказания до достижения младшим ребенком 14 лет. У Елены Блиновской четверо детей: старший сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон, а также младшая дочь Аврора — ей пять лет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Анастасия Лежепекова
