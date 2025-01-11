На Украине в старших классах уроки химии и физики станут необязательными
На Украине сократится число обязательных для изучения предметов в старших классах и будет введена система индивидуального подбора предметов, сообщило Министерство образования страны на своем сайте.
«Реформа, которая начнется в 2027 году, призвана изменить устаревшие подходы к образованию, повысить его качество и предоставить учащемуся больше возможностей. Старшая школа сможет предложить учащимся и ученицам, независимо от их места жительства, более широкий выбор профилей, предметов и курсов, практическое и проектное обучение», — заявили в ведомстве.
Обязательными в 10-12 классах останутся украинский язык и литература, иностранный язык, математика, история и гражданское образование, физическая культура и некоторые другие в зависимости от класса. В 10-м обязательных дисциплин будет больше, так как это адаптационный класс, потом их количество будет сокращаться.
Другие предметы будут изучаться в рамках профилей, в Минобре сообщили, что их будут «десятки», но все они будут разделены по тематическим кластерам, которых три:
- лингвистическо-литературный (украинский язык и литература, иностранные языки и т. д.);
- STEM (естественные науки, информатика, математика и т. д.)
- общественно-гуманитарный (история, правоведение, психология, социология и т. д.)
В России в прошлом году началась разработка новой стратегии образования до 2036 года. Завершить работу над ней должны к марту 2025 года.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что задача этой стратегии — «воспитание, формирование личности, начиная с дошкольного возраста, чтобы дети имели широкий кругозор, были патриотично настроены и нашли свой путь в жизни». Для этой цели будут создаваться учебные программы, государственные учебники, проводиться профориентация и подготовка учителей.
По словам Кравцова, нужно, чтобы с окончанием школы дети имели «хорошее фундаментальное образование не только по предметам, которые сдает в рамках ЕГЭ, но и по таким творческим направлениям». Он подчеркивал, что нужно с детства создавать условия для развития индивидуальных способностей и талантов каждого ребенка.
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