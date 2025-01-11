По реке Дон разлился растворитель
На реке Дон в Ростове-на-Дону зафиксировали выброс вещества, позже было установлено, что разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов, рассказал мэр Алексей Логвиненко в телеграм-канале.
О разливе он написал около 10:40 утра, изначально мэр говорил о выбросе солярки. «Специалисты определили, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов», — уточнил он позднее.
Логвиненко исключил опасность попадания растворителя в систему водоснабжения, так как для нужд города воду забирают выше по течению. Он пообещал, что работы по ликвидации ЧП завершат в ближайшее время.
Сейчас службы порта обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения, уточнил Логвиненко.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате, по оценке Минприроды, в море вылилось около 4 тыс. т нефтепродуктов. Загрязнения зафиксировали на побережье Краснодарского края и Крыма, новые пятна мазута продолжают обнаруживать до сих пор. Президент России Владимир Путин отметил, что для минимизации ущерба «пока делается недостаточно».
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