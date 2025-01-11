Кадры тушения пожаров в Калифорнии с вертолета

Тушение пожаров в Калифорнии с вертолета. Видео

Пожары в Южной Калифорнии вспыхнули 7 января. Байден назвал их самыми разрушительными в истории штата. На кадрах видны охваченные огнем территории

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Пожары в Южной Калифорнии вспыхнули 7 января. Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия. К 10 января площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га, заявил Байден. Из зоны бедствия были эвакуированы 360 тыс. человек. Погибли 11 человек.

Из-за пожаров лишились домов некоторые голливудские звезды, в том числе актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди.

Американский лидер назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата.