Тушение пожаров в Калифорнии с вертолета. Видео
Пожары в Южной Калифорнии вспыхнули 7 января. Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия. К 10 января площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га, заявил Байден. Из зоны бедствия были эвакуированы 360 тыс. человек. Погибли 11 человек.
Из-за пожаров лишились домов некоторые голливудские звезды, в том числе актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди.
Американский лидер назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата.
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