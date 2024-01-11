Умер один из разработчиков вакцины «Спутник V» Борис Народицкий

В возрасте 82 лет умер один из создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий. Об этом сообщил его коллега Анатолий Альтштейн, не уточнив причину смерти

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В возрасте 82 лет умер заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского и один из создателей отечественной вакцины от коронавируса «Спутник-V» Борис Народицкий. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит телеканал RTVI.

«Умер главный создатель вакцины «Спутник-V», мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий», — сообщил Альтштейн, не уточнив при этом причину смерти ученого.

Народицкий был одним из создателей векторной платформы аденовируса человека, на базе которой была разработана вакцина «Спутник-V», за что в октябре 2021 года был удостоен ордена Почета. «В 2015 году мы зарегистрировали вакцину против Эболы, один из компонентов которой — аденовирусный вектор — был использован. <…> У нас был уже опыт», — комментировал появление «Спутник-V» ученый.

В течение жизни Народицкий сотрудничал с Институтом вирусологии им. Д.И. Ивановского (с конца 1970-х годов), а также Центром им. Гамалеи (с 2002 года), написал более 200 научных трудов, получил свыше 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Получил степень доктора биологических наук. Помимо ордена Почета, Народицкий также был награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

В марте 2023 года во время бытовой ссоры в собственной квартире был убит еще один из создателей «Спутника-V», старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков. Как сообщали в Следственном комитете, по подозрению в преступлении задержан 29-летний молодой человек, который приходил в гости к ученому.