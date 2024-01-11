МВД решило применить нейросети для поиска фейков и прогнозирования ЧС
МВД хочет заказать разработку двух систем на базе искусственного интеллекта — «Клон» и «Конъюнктура», сообщают «Ведомости» со ссылкой на план по внедрению технологий ИИ в деятельность органов внутренних дел на 2023–2025 годы.
Первая будет выявлять поддельные видеоизображения, вторая — прогнозировать негативные события и чрезвычайные ситуации и моделировать сценарии реагирования на них.
План утвержден замминистра внутренних дел Виталием Шуликой, пишет газета. Согласно документу, в подведомственных МВД Главном информационно-аналитическом центре и НПО «Специальная техника и связь МВД России» будут созданы специальные подразделения; также министерство планирует открыть лабораторию анализа данных (песочницу) для моделирования и управления данными.
В Минцифры не стали комментировать газете эти планы.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что сейчас на российском рынке нет готовых продуктов, подобных «Клону» и «Конъюнктуре», из-за узкой специфики решаемых задач. Их разработка предполагает доступ к государственной тайне. Похожие системы существуют за рубежом, например сервис Deepfake Detection Challenge для обнаружения фейковых видео, который разработали Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена), Microsoft и Amazon.
МВД еще в 2020 году сообщило о планах внедрить системы ИИ для поиска правонарушителей. В частности, их собирались применять для определения внешних анатомических признаков преступников по полученному с мест преступлений биоматериалу, например по следам крови. В 2021 году ведомство разместило тендер на проведение исследования, можно ли по генетическому материалу преступника определить его телосложение, цвет кожи, глаз и волос. Его выиграло АО «Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико». Нейросети также используют для распознавания лиц.