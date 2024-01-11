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Общество ,  
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МВД решило применить нейросети для поиска фейков и прогнозирования ЧС

МВД создаст системы на базе ИИ для выявления фейковых видео и прогнозирования ЧС
МВД начнет использовать две системы на базе ИИ, которые позволят выявлять поддельные видео, прогнозировать инциденты и разрабатывать реакции на них
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

МВД хочет заказать разработку двух систем на базе искусственного интеллекта — «Клон» и «Конъюнктура», сообщают «Ведомости» со ссылкой на план по внедрению технологий ИИ в деятельность органов внутренних дел на 2023–2025 годы.

Первая будет выявлять поддельные видеоизображения, вторая — прогнозировать негативные события и чрезвычайные ситуации и моделировать сценарии реагирования на них.

План утвержден замминистра внутренних дел Виталием Шуликой, пишет газета. Согласно документу, в подведомственных МВД Главном информационно-аналитическом центре и НПО «Специальная техника и связь МВД России» будут созданы специальные подразделения; также министерство планирует открыть лабораторию анализа данных (песочницу) для моделирования и управления данными.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В Минцифры не стали комментировать газете эти планы.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что сейчас на российском рынке нет готовых продуктов, подобных «Клону» и «Конъюнктуре», из-за узкой специфики решаемых задач. Их разработка предполагает доступ к государственной тайне. Похожие системы существуют за рубежом, например сервис Deepfake Detection Challenge для обнаружения фейковых видео, который разработали Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена), Microsoft и Amazon.

МВД еще в 2020 году сообщило о планах внедрить системы ИИ для поиска правонарушителей. В частности, их собирались применять для определения внешних анатомических признаков преступников по полученному с мест преступлений биоматериалу, например по следам крови. В 2021 году ведомство разместило тендер на проведение исследования, можно ли по генетическому материалу преступника определить его телосложение, цвет кожи, глаз и волос. Его выиграло АО «Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико». Нейросети также используют для распознавания лиц.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МВД искусственный интеллект нейросети
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