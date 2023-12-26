Убийца 16-летней девушки в Красноярском крае получил пожизненный срок

Фото: Прокуратура Красноярского края

Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы Ивана Папенко по делу об убийстве 16-летней девушки в городе Дивногорске. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

Суд признал Папенко виновным в разбое (ч. 1 ст. 162 УК), насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК) и убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК). В судебных прениях прокурор края Роман Тютюник подчеркнул, что подсудимый «представляет исключительную опасность для общества». «С учетом позиции прокурора <...> виновному назначено пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима», — рассказали в суде.

По данным следствия, 22 июля пьяный 35-летний Папенко пришел на виадук в Дивногорске ради ограбления прохожих. Там он увидел незнакомую девушку, напал на нее и, угрожая убийством, увел в лес, где забрал у нее вещи и связал, после чего изнасиловал и убил.

Тело 16-летней девушки нашли волонтеры спустя два дня. По горячим следам правоохранители установили причастность Папенко к убийству.

Он был неоднократно судим за угон, кражи, убийство и изнасилование. Из колонии он освободился за несколько дней до убийства девушки у виадука, 14 июля. На заседании по избранию меры пресечения 26 июля, отвечая на вопрос, хочет ли он остаться на свободе, Папенко сказал: «Нет, не факт что еще раз не совершу…».