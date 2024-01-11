В США проведут первую казнь осужденного с помощью азота

Казнь может состояться 25 января. У осужденного за заказное убийство еще есть возможность оспорить решение отклонить его просьбу не проводить казнь азотом в вышестоящем суде. Прежде он избежал казни с помощью смертельной инъекции

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В американском штате Алабама федеральный судья отклонил просьбу заключенного отменить запланированную на 25 января казнь с использованием азота, сообщает NBC News.

Подвергнуть этому новому методу казни могут 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника Чарльза Сеннета-старшего Элизабет. Смиту и его подельнику Джону Форресту Паркеру муж погибшей заплатил по $1 тыс., так как желал после смерти супруги получить страховку и расплатиться с долгами. Женщину зарезали. Во время расследования проповедник, став подозреваемым, покончил с собой. Паркера казнили в 2010 году.

Казнь предполагает, что преступнику надевают респиратор на рот и нос, через который подают азот. В итоге человек умирает от нехватки кислорода, предварительно потеряв сознание. NBC отмечает, что такой вид казни разрешен в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, но ни в одном штате метод еще не применяли.

Адвокаты Смита критикуют казнь с помощью азота как жестокую и экспериментальную, своего подзащитного они называют «испытуемым». Юристы, как ожидается, оспорят вынесенное решение, и рассмотрение дела может дойти до Верховного суда США.

Телеканал указывает, что Смит уже избежал одной казни — ему должны были сделать смертельную инъекцию, однако при проведении процедуры не нашли вену для введения, и казнь перенесли. В ноябре Верховный суд Алабамы разрешил казнить Смита с помощью азота.

Всего в США одобрены пять способов проведения смертной казни: смертельная инъекция, казнь на электрическом стуле, использование смертельного газа, повешение и расстрел. Чаще всего применяют инъекции (более 1,4 тыс. казней с 1976 года) и электрический стул (163). В штатах, где разрешены другие три метода, обычно как основной применяют инъекции.