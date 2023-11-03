В Алабаме впервые казнят заключенного с помощью азота

Верховный суд Алабамы разрешил провести первую в штате казнь с помощью азота, пишет Reuters. Такой способ казни был одобрен властями штата еще в 2018 году, но до этого момента его не использовали.

Суть метода заключается в том, что человеку на лицо надевают маску, соединенную с баллоном с азотом, чтобы он не мог дышать кислородом (в состав воздуха, вдыхаемого человеком, входит 78% азота, но при вдыхании с кислородом он безвреден). После этого у человека наступает гипоксия (нехватка кислорода), и он умирает.

К такому наказанию приговорили 58-летнего Кеннета Смита, он является одним из фигурантов дела о заказном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году в округе Колберт в Алабаме. «Семья Элизабет Сеннетт ждала 35 лет, чтобы увидеть справедливость», — заявил генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл, который и обратился к суду с просьбой о казни азотом. Дело в том, что год назад Смита пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но из-за проблем с введением капельницы в его вену от этого способа пришлось отказаться.

Адвокаты Смита настаивают, что непроверенный способ казни может нарушить запрет Конституции США на «жестокие наказания», и считают, что вторая попытка казнить осужденного любым методом является неконституционной.

Большинство казней в США проводятся с использованием смертельных доз барбитуратов. Но некоторые штаты испытывают трудности с получением этих препаратов из-за закона Европейского Союза, запрещающего фармацевтическим компаниям продавать тюрьмам лекарства, которые можно использовать при казнях, что вынуждает их рассматривать другие методы.

Алабама разрешила гипоксию азота в связи с нехваткой препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций. Штаты Оклахома и Миссисипи тоже разрешили казнь заключенных азотом, но до сих пор не применяли ее.