В Британии признали самоубийством смерть фигуранта дела ЮКОСа Трушина

Михаил Трушин бежал в Британию в 2004-м, в России его осудили за хищение и отмывание 342 млн руб., принадлежавших ЮКОСу. Тело Трушина нашли в его особняке в Суррее в июле 2022-го, после расследования смерть признали самоубийством

Михаил Трушин (справа) в 2004 году (Фото: Сергей Узаков / ТАСС)

В Великобритании признали самоубийством смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина 29 июля 2022 года, сообщает The Independent.

Коронер (они проводят расследования скоропостижных смертей или тех, что произошли при необычных обстоятельствах) установил, что на теле умершего были только следы, свидетельствующие о самоубийстве. В ходе расследования выяснилось, что в ночь, когда 60-летнего Трушина нашли мертвым, он направил близким письмо с объяснением своей смерти. В нем он сообщил, что обанкротился, так как у него обманом отобрали деньги. Девушка Трушина также сообщила, что после начала конфликта на Украине его счета в Швейцарии были заморожены.

Трушин бежал в Великобританию в 2004 году. В 2005-м его заочно приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 1 млн руб. за организацию хищения и отмывания 342 млн руб., принадлежавших ЮКОСу и направленных, согласно документам, на оказание благотворительной помощи в регионы.

Independent отмечает, что в Британии Трушин получил политическое убежище, королевство отказывало в его экстрадиции в Россию. Он жил в особняке в графстве Суррей на юге Англии, его тело нашли там в «летней кухне», пристроенной к главному дому.

Главными фигурантами дела ЮКОСа были экс-глава компании Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом) и глава банка МЕНАТЕП Платон Лебедев.

В 2005 году они были признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и получили по девять лет колонии, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Срок наказания изначально составлял 14 лет колонии, но затем был снижен до десяти лет и десяти месяцев. В 2013-м президент Владимир Путин помиловал Ходорковского, после чего он покинул Россию. Он живет в Британии. Лебедев вышел из колонии в 2014 году после решения Верховного суда о снижении срока до реально отбытого.