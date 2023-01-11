Росавиация помогла обслуживать транзитные рейсы после сбоя в США

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Росавиация сообщила об обслуживании транзитных рейсов с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду в связи со сбоем в системе уведомлений экипажей в Соединенных Штатах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, Главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», — говорится в сообщении.

В США из-за сбоя в системе оповещения пилотов было задержано более 3,5 тыс. авиарейсов, отменено более 600.

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