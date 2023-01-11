В США запретили внутренние рейсы из-за сбоя в системе оповещения пилотов

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В США приостановлены все внутренние полеты из-за сбоя в системе оповещения пилотов. Об этом говорится в Twitter Федерального управления гражданской авиации (FAA).

«Федеральное управление гражданской авиации приказало авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты до 9 утра по восточному времени (до 17.00 мск — РБК.), чтобы агентство могло проверить точность информации о рейсах и безопасности», — говорится в сообщении.

Управление также отметило, что «все еще работает над полным восстановлением системы уведомлений о воздушных миссиях после сбоя».

Ранее в компьютерной системе управления произошел сбой в системе отправки аэронавигационных оповещений пилотам (NOTAM).

По словам источника NBC, сбой повлиял на все рейсы. Задерживается примерно 1160 рейсов внутри США, а также в страну и из нее, еще более 100 было отменено.

Министр транспорта проинформировал президента США Джо Байдена о сбое, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter. По ее словам, «на данный момент нет никаких доказательств кибератаки», но президент поручил ведомству провести полное расследование причин произошедшего.

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