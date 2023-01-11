ФАС возбудила дело против ТНТ из-за слишком громкого звука рекламы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении телеканала ТНТ из-за нарушения рекламного законодательства из-за слишком громкого звука при воспроизведении рекламы, говорится на сайте регулятора.

По закону запрещено показывать рекламу на ТВ, звук которой превышает средний уровень громкости телепрограммы. «В эфире телеканала ТНТ разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой», — сообщает пресс-служба ведомства.

Если нарушение, связанное с превышением допустимого уровня громкости рекламы, будет установлено, АО «ТНТ-Телесеть» привлекут к ответственности.

РБК направил запрос в пресс-службу ТНТ.

Закон о рекламе, принятый в 2006 году, устанавливает запрет на излишнее воздействие звуковой рекламы, которая распространяется различными способами, в том числе и через телевидение. В ст. 14 закона о рекламе говорится, что при трансляции рекламы уровень громкости не должен превышать средний уровень громкости телепередачи, которую она прерывает. Нарушение закона о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с российским законодательством об административных правонарушениях. Согласно ст. 14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе», размер штрафа для юридических лиц может составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Ранее по аналогичным делам ФАС штрафовала РЕН ТВ и НТВ на 100 тыс. руб., CNN — на 200 тыс. руб.

В 2015 году ФАС утвердила методику измерений соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости телепрограммы. В качестве материала для анализа и сравнения сотрудники антимонопольной службы берут непосредственно рекламный блок и фрагменты телепередач, предшествующие рекламе и следующие за ней.

В 2017 году «ТНТ-Телесеть» получила предписание от управления ФАС в Татарстане за нарушение ч. 12 ст. 14 закона о рекламе. Телекомпания обжаловала решение антимонопольного органа в арбитражном суде, сославшись на пределы допустимой погрешности измерений. Однако представители ФАС доказали правомерность своей позиции в суде апелляционной инстанции.