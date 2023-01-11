NBC сообщил о затронувшем все авиарейсы в США сбое в системе

Сбой произошел в системе отправки пилотам оповещений, касающихся безопасности полетов. Отменены или задержаны более 1 тыс. внутренних и международных рейсов

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В компьютерной системе Федерального управления гражданской авиации (FAA) США произошел сбой с отправкой аэронавигационных уведомлений пилотам. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«[Сбой] затронул работу национальной системы воздушного пространства», — говорится в сообщении. Специалисты управления пытаются устранить неполадки.

По словам источника NBC, сбой повлиял на все рейсы. Задерживается примерно 1160 рейсов внутри США, а также в страну и из нее, еще более 100 было отменено.

В FAA сообщили, что восстанавливают систему и уже проводят последние проверки перед запуском. Позже регулятор сообщил, что часть функций уже возобновила работу.

Международный аэропорт Остин Бергстром в штате Техас сообщил в Twitter, что сбой в работе систем FAA повлиял на его работу и на работу других воздушных гаваней в стране. В компании American Airlines сообщили, что неполадки коснулись «всех авиалиний» и относятся к системе, которая передает пилотам «критически важную информацию по безопасности полетов», передает ABC. United Airlines задержала все внутренние рейсы. Southwest Airlines допустила влияние ситуации на работу и пообещала следить за ситуацией.

При этом в некоторых зарубежных аэропортах отрицают наличие каких-либо проблем: представитель лондонского Гатвика заявил NBC, что, насколько ему известно, полеты в США и прием рейсов оттуда продолжаются. В аэропорту Франкфурт-на-Майне в Германии тоже сказали, что сбой в FAA не повлиял на его работу.