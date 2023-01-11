Суд заочно арестовал Бориса Зимина по делу о мошенничестве с акциями

Предпринимателя Бориса Зимина арестовали заочно по делам о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве из-за сделки с акциями BelkaCar. Защита заявила, что он не знал тех, кто участвовал в этом конфликте

Борис Зимин (Фото: boris.zimin.3 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В среду, 11 января, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина (Минюст в сентябре объявил его иноагентом) по обвинению в мошенничестве до 15 февраля, передает корреспондент РБК.

«Арестован на два месяца с момента задержания либо депортации», — постановил судья.

Судья Алексей Криворучко сообщил в суде, что в материалах дела говорится, что следователь Сорокин, руководитель следственной группы, просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователь ссылается на возбужденное в сентябре 2021 года уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Оно также было объединено с уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

По версии следствия, Зимин действовал в составе организованной группы из числа сотрудников иностранных компаний и совершил обман, проведя сделку по отчуждению акций компании BelkaCar Ltd. Суд приобщил к материалам дела протокол допроса потерпевшего (бывшего президента и совладельца Bryanston Resources Бенедикта Соботки), рапорты сотрудников правоохранительных органов, которые свидетельствовали, что Зимин не проживает по адресам его регистрации, протокол обыска по этим адресам и протокол выемки документов. Защита указала в ответ, что информация, что его подзащитный проживает в городе Хайфа (Израиль), не является секретом и следствие об этом знает. Именно поэтому заявление, что он скрывается, не является правдой.

Адвокат защиты ходатайствовал посмотреть копии материалов. Адвокат Александр Антипов, с которым у Зимина заключено соглашение, считает, что обвинения его подзащитному предъявили незаконно. На вопрос РБК защитник ответил, что его подзащитный считает, что процесс носит политический характер. «До 2019 года Зимин не знал людей, участвующих в корпоративном конфликте», — добавил Антипов.

Ранее МВД объявило Зимина в розыск из-за дела о незаконном отчуждении акций компании BelkaCar Ltd. Следователи столичного главка полиции с прошлого года расследуют уголовное дело, фигурантом которого он является.

Защита предпринимателя считает его привлечение к уголовной ответственности незаконным. По словам Антипова, Зимин не получил возможности заявить об отмене постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. «Обвинение было вынесено, но не предъявлено», — утверждает защитник.

Зимин с 2020 года проживает в Израиле. Он финансировал такие медиаресурсы, как The Bell (признан СМИ-иноагентом) и «Медуза» (признана СМИ-иноагентом). Зимин также долгое время выступал спонсором деятельности оппозиционера Алексея Навального и его структур. В августе 2020 года он оплачивал перевозку Навального в Германию, где тот проходил лечение после отравления.

В октябре 2019 года BelkaСar сообщала о смене основного акционера компании: созданная отцом Бориса Зимина Дмитрием BMT Private Equity Ltd (BMT) приобрела мажоритарную долю российского юрлица компании АО «Каршеринг» у швейцарской инвесткомпании Winterberg Group (ранее называлась Bryanston Group). Позже сделка, детали которой не раскрывались, стала предметом судебных разбирательств на Кипре. Мюнхенская компания B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH — структура бывшего президента и совладельца Bryanston Group Бенедикта Соботки — обвинила Bryanston Group в убытках из-за вывода из группы 52,4% BelkaCar и других активов. В связи с этим истец призвал потенциальных покупателей компании или долей в ней воздержаться от сделок.



Ранее источник РБК, близкий к BelkaCar, называл происходящее корпоративным конфликтом внутри компании, и отмечал, что тот «затронул компанию по касательной, потому что из-за этого накладывались ограничения на акции». По словам источника, BMT изначально финансировала компанию в виде займов и, когда арест на акции BelkaCar был снят, смогла конвертировать долг в долю. Тогда BMT владела более чем 50% «Каршеринга», среди других совладельцев были три основательницы компании и два миноритарных инвестора с долями около 5%, говорил собеседник.

В августе Тверской районный суд Москвы заочно арестовал исполнительного директора Bryanston Group гражданина ФРГ Фабиана Кройхера. Его обвинили в мошенничестве на €47 млн и объявили в международный розыск по делу о хищении акций BelkaCar. Аналогичные обвинения были предъявлены руководителю компании Singular СIS Ральфу Новаку и инвестиционному директору Winterberg Group Ильмару Азмуханову.

В материалах дела говорится, что Зимин вместе с Новаком и Азмухановым составил в 2017 году преступный план и изготовил документ о передаче акций. Cудья Криворучко сообщил, что в материалах дела говорится, что Новак был задержан 15 февраля прошлого года. На допросе он сказал, что Зимин ему знаком и участвовал в переговорах о продаже акций компании BelkaCar.

В ходе заседания судья также сообщил, что гражданин Германии Бенедикт Соботка, признанный потерпевшим по делу о хищении акций BelkaCar, подал иск о возмещении ущерба на сумму 4 млрд руб.