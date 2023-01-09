Суд назвал причину объявления Бориса Зимина в розыск

Борис Зимин (Фото: Борис Зимин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МВД потребовало заочно арестовать предпринимателя Бориса Зимина (Минюст в сентябре объявил его иноагентом) по статье о мошенничестве. Об этом в пресс-службе Тверского суда сообщили РБК.

Как следует из карточки дела на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, дело возбуждено по ст. 159, ч. 4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), заседание назначено на 11 января в 10:30. Судьей назначен Алексей Криворучко. Следствие просит арестовать его до 15 февраля, отметил источник РБК.

Дело связано со сделкой по отчуждению простых акций каршеринговой компании BelkaCar LTD, сообщил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Belkacar — сервис каршеринга, заработавший в Москве в 2016 году. Его основательницами стали Екатерина Макарова, Лориана Сардар и Елена Мурадова. В запуск проекта они вложили собственные средства в размере $250 тыс., в привлеченном бридж-финансировании поучаствовал основатель «ВымпелКома» Дмитрий Зимин (отец Бориса Зимина), добавив еще $250 тыс.

«Теперь все как у людей: и агент, и в розыске», — написал Зимин в своем Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). РБК обратился за комментарием к Борису Зимину.

В сентябре Минюст внес бизнесмена в список иноагентов, в графе об иностранных источниках дохода была указана Украина. Зимин выступил против проведения военной операции в этой стране.

Зимин стал основателем финансировавшегося его отцом фонда «Среда», который оказывал поддержку СМИ, но в июле 2015 года учреждение было внесено в перечень НКО-иноагентов. Минюст объяснил это заявлением, поступившим от самой организации. В мае того же года Минюст включил в список иноагентов основанный Дмитрием Зиминым фонд «Династия», спонсировавший проекты в области науки и образования в России.