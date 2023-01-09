Суд назвал причину объявления Бориса Зимина в розыск

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 12:58
«Появятся вирусы». Пользователей Windows призвали срочно обновить систему Life, 12:55
Курс доллара упал ниже ₽70, курс евро опустился ниже ₽75 Инвестиции, 12:47
Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан Экономика, 12:46
Суд назвал причину объявления Бориса Зимина в розыск Политика, 12:42
Клишас похвалил Бразилию после спора с Медведевым об «особых правилах» Политика, 12:41
ТАСС назвал сроки завершения ремонта подлодки «Лошарик» Политика, 12:37
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 12:32
Макрон описал «парадокс Путина» Политика, 12:24
Уйти, замереть или расти: самая успешная бизнес-стратегия в России 2022 Pro, 12:24
Акции Alibaba подорожали более чем на 9% на торгах в Гонконге Инвестиции, 12:20
Бразильский футболист пожалел об отказе от «грузовика денег на Украине» Спорт, 12:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:11
В Банке Англии заявили о риске роста инфляции из-за потолка цен на нефть Экономика, 12:09
Политика ,  
0 

Суд назвал причину объявления Бориса Зимина в розыск

Тверской суд назвал причину объявления в розыск бизнесмена Бориса Зимина
Борис Зимин
Борис Зимин (Фото: Борис Зимин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МВД потребовало заочно арестовать предпринимателя Бориса Зимина (Минюст в сентябре объявил его иноагентом) по статье о мошенничестве. Об этом в пресс-службе Тверского суда сообщили РБК.

Как следует из карточки дела на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, дело возбуждено по ст. 159, ч. 4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), заседание назначено на 11 января в 10:30. Судьей назначен Алексей Криворучко. Следствие просит арестовать его до 15 февраля, отметил источник РБК.

Дело связано со сделкой по отчуждению простых акций каршеринговой компании BelkaCar LTD, сообщил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Belkacar — сервис каршеринга, заработавший в Москве в 2016 году. Его основательницами стали Екатерина Макарова, Лориана Сардар и Елена Мурадова. В запуск проекта они вложили собственные средства в размере $250 тыс., в привлеченном бридж-финансировании поучаствовал основатель «ВымпелКома» Дмитрий Зимин (отец Бориса Зимина), добавив еще $250 тыс.

«Теперь все как у людей: и агент, и в розыске», — написал Зимин в своем Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). РБК обратился за комментарием к Борису Зимину.

В сентябре Минюст внес бизнесмена в список иноагентов, в графе об иностранных источниках дохода была указана Украина. Зимин выступил против проведения военной операции в этой стране.

Зимин стал основателем финансировавшегося его отцом фонда «Среда», который оказывал поддержку СМИ, но в июле 2015 года учреждение было внесено в перечень НКО-иноагентов. Минюст объяснил это заявлением, поступившим от самой организации. В мае того же года Минюст включил в список иноагентов основанный Дмитрием Зиминым фонд «Династия», спонсировавший проекты в области науки и образования в России.

Читайте на РБК Pro
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Теги
новости Борис Зимин МВД Тверской суд Москвы BelkaCar
Материалы по теме
МВД объявило в розыск Бориса Зимина по обвинению в мошенничестве
Политика
Умер основатель «Билайна» и благотворитель Дмитрий Зимин
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter