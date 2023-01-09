Адвокат заявил о связи дела Зимина с акциями BelkaCar

Дело против предпринимателя по статье о мошенничестве завели следователи ГУ МВД по Москве в 2022 году, сообщил источник РБК

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Уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Зимина (Минюст объявил его иноагентом) связано с акциями каршеринговой компании BelkaCar LTD, сообщил РБК адвокат Александр Антипов. Ранее об этом говорил источник РБК, знакомый с материалами дела, по словам которого, Зимина обвиняют в совершении сделки по отчуждению простых акций BelkaCar.

Антипов сообщил, что работает в рамках соглашения, заключенного с Зиминым.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По словам источника РБК, знакомого с материалами, оно было заведено следователями ГУ МВД по Москве в прошлом году.

Зимин заявил RTVI, что считает свое преследование связанным с политикой. «Политика, что бы формально не было указано на сайте МВД. Мой случай — еще одно грустное и страшное свидетельство низведения закона и всей правовой системы к инструменту, к оружию <...>» — сказал Зимин.

Антипов сказал РБК, что защита Зимина считает привлечение Бориса Зимина к уголовной ответственности незаконным. По его словам, обвиняемый был лишен права ходатайствовать об отмене постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. «Обвинение было вынесено, но не предъявлено», — сообщил адвокат.

Антипов считает, что постановление, по сути, было скрыто: следователь вынес его 29 декабря, а уже на следующий день документы для ареста были направлены в суд. Таким образом, Зимин не получил право оспорить действия следствия.

9 января МВД объявило предпринимателя в розыск и потребовало заочно арестовать его.

Осенью 2019 года BelkaСar сообщала о смене основного акционера компании. Созданная отцом Бориса Зимина Дмитрием BMT Private Equity Ltd (BMT) приобрела мажоритарную долю российского юрлица компании — АО «Каршеринг» — у швейцарской Winterberg Group (ранее носила название Bryanston Group).

Сделка стала причиной судебных разбирательств на Кипре. Bryanston Resources — структура экс-президента и совладельца Bryanston Group Бенедикта Соботки обвинила последнюю в убытках из-за вывода из группы 52,4% BelkaCar и других активов, а также призывала потенциальных покупателей воздержаться от участия в сделках с долями компании.

В 2021 году источник, близкий к BelkaCar, в разговоре с РБК называл ситуацию корпоративным конфликтом у бывшего владельца мажоритарного пакета акций. Новый владелец — BMT — изначально финансировал компанию путем предоставления займов и после снятия ареста с акций BelkaCar смог конвертировать долг в долю, объяснял источник. На тот момент BMT владел более 50% «Каршеринга», среди других совладельцев — три основательницы компании и два минориаторных инвестора с долями примерно в 5%.

Борис Зимин — основатель фонда «Среда», который финансировался его отцом, одним из основателей «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Дмитрием Зиминым и занимался поддержкой СМИ. В июле 2015 года фонд внесли в перечень НКО-иноагентов. В 2015 году «Среда» объявила о самоликвидации. По данным организации, фонд в 2014 году выделил финансовую поддержку интернет-СМИ Colta.ru (1 млн руб.), телеканалу «Дождь» (внесен в перечень иноагентов, 7,5 млн руб.), журналу «Жизнь с ДЦП» (700 тыс. руб.), журналу «Иностранная литература» (1,4 млн руб.), интернет-СМИ «Медиазона» (признана в России СМИ-иноагентом, 1 млн руб.), газете «Псковская губерния» (1 млн руб.), газете «Свободный курс» (1,7 млн руб.), телеканалу «ТВ-2» (7,5 млн руб.), газете «Улица Московская» (700 тыс. руб.).

Еще один фонд — «Династия», который был основан Дмитрием Зиминым и спонсировал проекты в области науки и образования, также был включен в реестр иностранных агентов. После этого Дмитрий Зимин заявил, что прекращает финансирование «Династии» и в 2015 году покинул Россию. Сам фонд самоликвидировался. Дмитрий Зимин скончался в декабре 2022 года.

В августе 2020 года стало известно о том, что Борис Зимин оплатил перевозку оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию.