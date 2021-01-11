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EUR ЦБ: 90,81
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Суд в Швеции осудил на десять лет покушавшегося на блогера из Чечни
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В праздники прирост случаев COVID в России прекратился. График
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Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья
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Власти Подмосковья назвали число пострадавших в ДТП с военными автобусами
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Минобороны назвало предварительную причину ДТП с военными в Подмосковье
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Усилен контроль за наличными. Как это скажется на сделках с недвижимостью
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Новый DeFi-токен подорожал на 13 000% за ночь и почти сразу обесценился
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Китайский ИТ-гигант Baidu разработает электрокар совместно с Geely
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Mercedes вывел на финальные тесты родстер SL нового поколения
Авто, 16:10
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
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,
11 янв, 16:11
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Столкновение грузовика и военных автобусов в Подмосковье. Видео
На Новорижском шоссе в Москве грузовик въехал в колонну военных автобусов. Несколько человек погибли — они были военными
Видео: ДТП и ЧП МОСКВА и МО/Telegram
Video
автобус
грузовик
авария
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