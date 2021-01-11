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Госдуме предложили ввести госзащиту для всех сотрудников МВД и Росгвардии

Сейчас на государственную защиту может претендовать ограниченный круг сотрудников силовых ведомств. Это право, в частности, подразумевает возможность скрывать любые личные сведения, в том числе и об имуществе
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, который дает возможность получить госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР). Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — депутаты Александр Хинштейн (председатель комитета по информационной политике) и Василий Пискарев (глава комитета по безопасности и противодействию коррупции). Оба входят во фракцию «Единой России».

Сейчас в соответствии с законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» эта защита гарантируется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и Следственного комитета (СК), сотрудникам ФСИН, таможни, некоторых других ведомств, а также их близким. Каких-либо дополнительных требований к выполняемым ими на службе задачам не предъявляется. Госзащита, в частности, предполагает запрет на распространение данных о подзащитных, в том числе об их имуществе и имуществе близких.

На госзащиту могут претендовать сотрудники и других силовых ведомств (МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР), но для этого они должны быть задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров либо непосредственно участвовать в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

Авторы законопроекта считают, что подобный подход «ставит в неравное положение сотрудников (военнослужащих) одних правоохранительных и силовых органов по отношению к сотрудникам других аналогичных органов». Хинштейн и Пискарев утверждают, что право на госзащиту может понадобиться и не задействованным в подобных задачах силовикам.

Также авторы законопроекта предлагают прописать в законе полномочия бойцов Росгвардии на личную охрану судей, сотрудников СК и органов внутренних дел.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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В декабре Госдума приняла закон, который расширяет основания для того, чтобы запрещать распространение информации о военных, сотрудниках правоохранительных и контрольных органов, в том числе скрывать принадлежащее им имущество.

Авторы этого проекта, депутаты «Единой России» Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и Дмитрий Савельев, в пояснительной записке заявили, что в последнее время участились случаи несанкционированной публикации сведений в интернете о различных должностных лицах, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. На то, чтобы одобрить и принять его в трех чтениях, депутатам потребовалось всего две недели.

Адвокат Станислав Селезнев, который сотрудничает с международной правозащитной организацией «Агора», отметил, что, внося этот законопроект, депутаты пытаются узаконить сложившуюся в России практику сокрытия данных, когда из Росреестра исключаются данные о владении недвижимостью некоторыми лицами. Например, в 2016 году из Росреестра исчезли данные о владельцах домов, которые ранее были зарегистрированы на сыновей экс-генерального прокурора Артема и Игоря Чаек.

Автор
Георгий Тадтаев
силовики Госдума МВД Росгвардия
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