Госдуме предложили ввести госзащиту для всех сотрудников МВД и Росгвардии

Сейчас на государственную защиту может претендовать ограниченный круг сотрудников силовых ведомств. Это право, в частности, подразумевает возможность скрывать любые личные сведения, в том числе и об имуществе

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, который дает возможность получить госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР). Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — депутаты Александр Хинштейн (председатель комитета по информационной политике) и Василий Пискарев (глава комитета по безопасности и противодействию коррупции). Оба входят во фракцию «Единой России».

Сейчас в соответствии с законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» эта защита гарантируется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и Следственного комитета (СК), сотрудникам ФСИН, таможни, некоторых других ведомств, а также их близким. Каких-либо дополнительных требований к выполняемым ими на службе задачам не предъявляется. Госзащита, в частности, предполагает запрет на распространение данных о подзащитных, в том числе об их имуществе и имуществе близких.

На госзащиту могут претендовать сотрудники и других силовых ведомств (МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР), но для этого они должны быть задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров либо непосредственно участвовать в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

Авторы законопроекта считают, что подобный подход «ставит в неравное положение сотрудников (военнослужащих) одних правоохранительных и силовых органов по отношению к сотрудникам других аналогичных органов». Хинштейн и Пискарев утверждают, что право на госзащиту может понадобиться и не задействованным в подобных задачах силовикам.