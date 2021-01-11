Власти Подмосковья разблокируют проездные студентов вузов и колледжей

Проездные студентов вузов и колледжей Московской области будут разблокированы 12 января. Об этом на совещании с главой Подмосковья Андреем Воробьевым заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«С 12 января мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей», — приводит слова чиновницы телеканал «360».

Она напомнила, что ограничения на льготный проезд людей старше 65 и граждан с хроническими заболеваниями сняты с 14 декабря. «Вся работа осуществляется по расписанию будних дней», — добавила Кротова.

Накануне, 10 января, Воробьев заявлял, что после новогодних каникул школы и детские сады Подмосковья продолжат работать в очном режиме с 11 января. Колледжи начнут работать с 13 января.

Продажа льготных билетов студентам вузов и колледжей для проезда на железнодорожном транспорте была ограничена в Московской области из-за ситуации с коронавирусом в начале ноября. Тогда же были заблокированы их проездные.