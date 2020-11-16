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Пандемия коронавируса ,  
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Студентам в Подмосковье запретили учиться в очном формате

Фото:Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С 16 ноября областные вузы и колледжи Московского региона перешли на работу в дистанционном формате. Такое решение (.pdf) было принято губернатором региона и опубликовано на сайте правительства Московской области 9 ноября. Предварительно удаленное обучение введено до конца ноября, проездные карты учащихся заблокированы.

Студентам запрещено посещать территорию университета, обучение ведется на основе собственных платформ каждого учебного заведения. Сотрудники университетов, в чьем очном присутствии нет необходимости, проводят занятия из дома.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, этот шаг поможет в борьбе с распространением COVID-19 и позволит «разорвать» «инфекционные и эпидемиологические цепочки» (цитата по ТАСС). Московская область занимает третье место среди российских регионов по числу заболевших, уступая только столице и Санкт-Петербургу.

Власти Москвы сообщили о переводе на удаленку студентов городских вузов
Общество
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Министерству образования Московской области подчиняются шесть вузов — МГОУ, Технологический университет в Королеве, Академия социального управления (АСОУ), Университет «Дубна», Коломенский и Орехово-Зуевский университеты, а также 49 колледжей, обучение в них также переведено в дистанционный формат.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки 11 ноября Минобразования и науки также поручило обеспечить переход на дистанционное образование вузам Москвы и Санкт-Петербурга. Мера будет действовать до 6 февраля, зимнюю сессию студентам также придется сдавать удаленно.

Помимо удаленной работы университетов и колледжей, в Подмосковье действуют и другие меры, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Так, например, в регионе вновь ввели режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Их транспортные карты были заблокированы 11 ноября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Подмосковье коронавирус студенты дистанционное обучение
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