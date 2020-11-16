Студентам в Подмосковье запретили учиться в очном формате

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С 16 ноября областные вузы и колледжи Московского региона перешли на работу в дистанционном формате. Такое решение (.pdf) было принято губернатором региона и опубликовано на сайте правительства Московской области 9 ноября. Предварительно удаленное обучение введено до конца ноября, проездные карты учащихся заблокированы.

Студентам запрещено посещать территорию университета, обучение ведется на основе собственных платформ каждого учебного заведения. Сотрудники университетов, в чьем очном присутствии нет необходимости, проводят занятия из дома.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, этот шаг поможет в борьбе с распространением COVID-19 и позволит «разорвать» «инфекционные и эпидемиологические цепочки» (цитата по ТАСС). Московская область занимает третье место среди российских регионов по числу заболевших, уступая только столице и Санкт-Петербургу.

Министерству образования Московской области подчиняются шесть вузов — МГОУ, Технологический университет в Королеве, Академия социального управления (АСОУ), Университет «Дубна», Коломенский и Орехово-Зуевский университеты, а также 49 колледжей, обучение в них также переведено в дистанционный формат.