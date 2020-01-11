В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России
Космической отрасли России необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Такое заявление сделал в субботу, 11 января, вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.
По его словам, задачей отрасли на сегодняшний день является формирование «ясной и понятной политики, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений». Все это, по словам Борисова, должно обеспечить соответствующую рентабельность и выход на серийное производство.
«Это ахиллесова пята отрасли сегодня», — сказал Борисов (цитата по «РИА Новости».
Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией». Все возможности для этого имеются, добавил Борисов.