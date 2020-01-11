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В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России

Вице-премьер Юрий Борисов потребовал от руководства «Роскосмоса» оздоровить отрасль и обеспечить рентабельность
Юрий Борисов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Космической отрасли России необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Такое заявление сделал в субботу, 11 января, вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

По его словам, задачей отрасли на сегодняшний день является формирование «ясной и понятной политики, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений». Все это, по словам Борисова, должно обеспечить соответствующую рентабельность и выход на серийное производство.

«Это ахиллесова пята отрасли сегодня», — сказал Борисов (цитата по «РИА Новости».

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Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией». Все возможности для этого имеются, добавил Борисов.

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Вице-премьер указал на неблагоприятную ситуацию, которая сложилась в космической отрасли в 1990-е годы. Речь, по его словам, шла о нехватке средств, использовании западной элементной компонентной базы. Все это, отметил вице-премьер, в условиях санкционного воздействия привело к «остановке или передвижке вправо работ».

Вице-премьер призвал учитывать и «парировать» эти риски.

В пресс-службе «Роскосмоса» отказались от комментариев для РБК.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Артем Афонский
Теги: космос, Юрий Борисов, «Роскосмос»
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