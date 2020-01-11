В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России

Вице-премьер указал на неблагоприятную ситуацию, которая сложилась в космической отрасли в 1990-е годы. Речь, по его словам, шла о нехватке средств, использовании западной элементной компонентной базы. Все это, отметил вице-премьер, в условиях санкционного воздействия привело к «остановке или передвижке вправо работ».

Вице-премьер призвал учитывать и «парировать» эти риски.

В пресс-службе «Роскосмоса» отказались от комментариев для РБК.