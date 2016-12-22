Президент допустил возвращение рекламы водки

Президент заявил, что власти подумают над тем, чтобы разрешить рекламу крепких алкогольных напитков в российских СМИ во время чемпионата мира по футболу

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов попросил президента Владимира Путина расширить возможности для получения доходов от рекламы. В частности, он попросил ослабить ограничения по рекламе алкоголя в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году. Трансляцию встречи президента с главными редакторами печатных изданий и информационных агентств вел телеканал «Россия 24».

Путин в ответ сначала сказал: «Вы хотите, чтобы во время крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?» — но потом пообещал подумать об этом. Глава государства также не согласился с мнением о том, что водка является частью российской культуры. «Это в лучшем случае субкультура», — добавил он.

Но президент отметил, что предложение Агафонова «не лишено основания», так как в последние годы доходы от рекламы сократились в два раза. «Рекламный рынок, как шагреневая кожа, уменьшается», — сказал Путин. Он напомнил, что уже разрешена реклама пива и российских вин. «А что там осталось? Водка? Коньяк? .. Хорошо, давайте подумаем», — добавил президент. При этом он сказал, что «виски — это совсем плохо».

В 2015 году правительство уже рассматривало возможность смягчения или отмены запрета на рекламу алкогольной продукции в средствах массовой информации, но против этого предложения выступили в Федеральной антимонопольной службе. Тогда о пересмотре законодательства Путина тоже попросили представители СМИ. Годом ранее были внесены поправки в закон «О рекламе», разрешившие до начала 2019 года рекламировать пиво.

Компания Group IB подсчитала, что интернет-магазины в 2017 году заработали на нелегальной торговле алкоголем 1,7 млрд руб.

В российской Beluga Group, производящей алкогольные напитки, заявили, что возвращение рекламы окажет положительное влияние на развитие индустрии. ​«Информирование потребителя о качестве продуктов в разумное время, ближе к ночи, необходимо. Конечно, не должно быть давления на молодежь, но реклама важна для осознанного выбора напитка», — рассказал РБК владелец компании Александр Мечетин.

Создатель бренда «Путинка» Станислав Кауфман в разговоре с РБК отметил, что отрасли полезна любая реклама, если она не будет «провоцировать детей к пьянству». «Во всем мире реклама алкоголя ограниченно разрешена, а у нас нет, но люди пьют не меньше — просто выбирают что попало», — сказал он.

Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, в свою очередь, заявил РБК, что компания приветствует любое послабление для российского вина. Главная проблема на данный момент не в телерекламе (она разрешена после 23:00), а в фактическом запрете продвижения в интернете, считает он.

Союз производителей алкогольной продукции, в свою очередь, выступает за возможность рекламировать алкоголь в печатных СМИ. Об этом РБК сообщил председатель правления союза Дмитрий Добров. «Сейчас, по сути, коммуникация с потребителем осуществляется только в точках продаж», — отметил он. Добров добавил, что снятие запрета на рекламу крепкого алкоголя в печатных СМИ «абсолютно точно» не приведет к увеличению его потребления.

Генеральный директор производителя вина в Крыму Alma Valley Андрей Григорьев заявил РБК, что считает «недопустимыми любые послабления для крепкого алкоголя до тех пор, пока в стране не изменится модель алкогольного потребления». «Тем более что период проведения ЧМ — всего один месяц, и будет велик соблазн под тем или иным предлогом этот срок для рекламы крепкого алкоголя продлить. Печатные СМИ этот месяц тоже не спасет — это умирающие носители информации», — добавил он.