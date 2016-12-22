Оборот незаконной торговли алкоголем в интернете достиг 1,7 млрд руб.

Владельцы интернет-магазинов заработали в 2017 году на незаконной продаже алкоголя не менее 1,7 млрд руб., подсчитала Group-IB. При этом ее эксперты признают, что обороты могут быть значительно больше

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Несмотря на действующий с 2007 года запрет, продажи алкоголя в интернете достигли в 2017 году 1,7 млрд руб., подсчитали эксперты международной компании Group-IB (специализируется на разработке продуктов для информбезопасности). Такие данные получены путем оценки числа посетителей интернет-магазинов, незаконно торгующих алкоголем или его дубликатами (фальсификатами известных марок), и конверсии таких пользователей в покупателей.

В интернете в настоящее время работает более 3 тыс. магазинов, действующих в обход российского законодательства, сказано в сообщении Group-IB (есть у РБК). Средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь в розницу с доставкой, составляет почти 6 тыс. человек в месяц. При конверсии, то есть при переводе количества заказов в месяц в число посетителей, 0,6% (оценка Data Insight) и среднем чеке 1 тыс. руб. такие магазины ежемесячно зарабатывают от 107,5 млн руб., подсчитали в Group-IB.

Кроме того, по подсчетам Group-IB, в интернете работает более ста сайтов, реализующих оптом дубликаты (фальсификаты) известных марок. Как правило, ​покупатели приобретают от пяти ящиков такой продукции, выяснили в Group-IB. Средняя стоимость одного ящика составляет 2,5 тыс. руб., что в десять раз дешевле оригинальной продукции. Число посещений таких сайтов достигает ​4,2 тыс. в месяц, а ежемесячный доход — 31,7 млн руб.

Таким образом, по самым минимальным подсчетам, доходы розничных и оптовых нелегальных продавцов в интернете составляют 139,2 млн руб. в месяц, или 1,7 млрд руб. в год, резюмируют эксперты Group-IB.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз с такой оценкой категорически не согласен. По его мнению, нелегальный объем продаж алкоголя через интернет составляет не менее 10 млрд руб. в год, при этом в 70–75% случаев речь идет о фальсифицированной продукции. Количество незаконных сайтов эксперт также оценивает значительно выше — не менее 10–15 тыс. Число их не уменьшается, поскольку блокировка таких ресурсов происходит только по решению суда, напоминает Дробиз.

Разночтения могут объясняться разницей в методологии, уточняет руководитель направления Brand Protection компании Group-IB Андрей Бусаргин. По его словам, при подсчетах исключены все «пограничные» варианты, например не учитывались так называемые сайты-витрины (каталоги продукции без возможности покупки), которых в интернете тысячи.

Фактически цифры по нелегальным продажам алкоголя могут быть значительно выше приведенных, признает Бусаргин. В случае целенаправленного поискового запроса фальсифицированного алкоголя конверсия будет гораздо выше 0,6%. Кроме того, на показатель еще повлияет конец года: в канун новогодних праздников спрос на алкоголь значительно выше, а активность пользователей возрастает на 50%, добавляет эксперт.

В Роспотребнадзоре, который следит за онлайн-торговлей алкоголем, РБК не смогли оперативно предоставить данные по блокировке сайтов в 2017 году. Но с ноября 2015 по ноябрь 2016 года в суды было подано более 600 заявлений, более 500 сайтов и страниц в итоге закрыто.

Минэкономразвития еще летом 2016 года начало прорабатывать вопрос легализации продажи алкоголя через интернет. Минфин подготовил несколько вариантов законопроекта, но документ до сих пор не прошел согласование (в частности, в октябре его отклонил Минздрав).

Законопроект предполагает создание в интернете специальной доменной зоны Еgais.ru. Все магазины вне этой зоны будут подлежать досудебной блокировке. Оплата за алкоголь, купленный в интернете, должна происходить только по банковской карте, а передача заказа — только совершеннолетним.