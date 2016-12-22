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Эквадор заявил о поиске посредника для переезда Ассанжа из Лондона
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Эквадор заявил о поиске посредника для переезда Ассанжа из Лондона
Общество, 11:33
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Эквадор заявил о поиске посредника для переезда Ассанжа из Лондона
Эквадор ищет посредника для переговоров с Великобританией для решения проблемы Джулиана Ассанжа, который из-за грозящего ему ареста не может покинуть посольство республики в Лондоне с 2012 года
Джулиан Ассанж (Фото: Tolga Akmen / Zuma / ТАСС)

Правительство Эквадора намерено найти посредников, которые помогут решить вопрос с переездом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства республики в Великобритании, территорию которого тот не покидает с 2012 года. Об этом сообщает El Universo со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспиносу.

В посольство Эквадора в Лондоне Ассанж обратился пять лет назад с просьбой предоставить политическое убежище, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозят обвинения из-за публикации WikiLeaks ряда секретных документов. Покинуть территорию посольства он не может из-за угрозы ареста британскими правоохранителями.

«Мы ищем и тщательно изучаем возможность организовать посредничество [для решения этого вопроса]», — сказала Эспиноса во время пресс-конференции с журналистами в столице Эквадора Кито.

По словам министра, посредником в разрешении юридической коллизии между Великобританией и Эквадором может выступить третья страна или конкретный человек.

Глава МИД Эквадора уверена, что решение вопроса о переезде Ассанжа в республику невозможно без международного посредничества и содействия со стороны Великобритании.

«Мы считаем, что ситуация Джулиана Ассанжа с человеческой точки зрения не является устойчивой. Человек не может остаться жить в таких условиях навсегда, и мы ищем решение, со всем уважением к Соединенному Королевству», — добавила Эспиноса.

Аккаунт Джулиана Ассанжа в Twitter был удален
Политика

В 2010 году Ассанж посетил Швецию, после чего некая женщина (ее имя не раскрывается) подала заявление в полицию, заявив о домогательствах и изнасиловании с его стороны. Сам он обвинения отрицал, заявляя, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию. В Швеции было начато предварительное расследование по этому делу, Ассанжа объявили в международный розыск по запросу шведских правоохранительных органов.

Ассанж, который на тот момент проживал в Лондоне, сдался полиции добровольно, и спустя несколько дней его отпустили под залог.

В это время Ассанж обратился в посольство Эквадора, мотивируя свою просьбу о предоставлении убежища тем, что его в случае ареста и депортации в Швецию Стокгольм, в свою очередь, сможет экстрадировать в США, где против Ассанжа готовятся выдвинуть обвинения по политическим мотивам. Территорию посольства Эквадора он не покидал с момента получения убежища.

В ноябре 2016 года Ассанжа допросил представитель прокуратуры Эквадора в присутствии сотрудников прокуратуры Швеции. Спустя полгода последняя заявила о намерении прекратить предварительное расследование по обвинению основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и причастности к изнасилованию, учитывая тот факт, что он находится за пределами Швеции.

Однако британская полиция заявила, что арестует Ассанжа, если тот покинет территорию посольства Эквадора, так как он не явился на заседание суда 29 июня 2012 года, будучи отпущенным под залог. ​ Ордер на арест выдал Вестминстерский магистратский суд.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: МИД , Великобритания , Швеция , Лондон , Эквадор , Джулиан Ассанж
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