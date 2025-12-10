Комиссия адвокатской палаты отказалась лишить статуса адвоката Юлия Тая

Комиссия не нашла подтверждений нарушениям, на основании которых Минюст просил лишить адвокатских статусов Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина. Ведомство ссылалось на их годичное отсутствие в России

Юлий Тай (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы отказалась удовлетворить представление Минюста о прекращении статуса адвокатов Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, ранее состоявших в бюро «Бартолиус». Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с выводами комиссии и подтвердил Юлий Тай.

Окончательное решение примет совет Адвокатской палаты Москвы, который 18 декабря в закрытом режиме рассмотрит дисциплинарное производство и либо утвердит, либо отклонит заключение комиссии.

Как рассказали собеседники РБК, заседание, на котором комиссия определяла позицию по представлению Минюста, заняло около часа. Мотивировочная часть заключения будет подготовлена в течение двух недель. Представитель министерства, выступавшая на заседании, заявила, что ведомство не обязано доказывать законность оперативно-разыскных мероприятий и наличие отрицательных последствий отсутствия адвокатов в России в течение года. В разговоре с РБК Юлий Тай отметил, что комиссия «детально изучила обстоятельства, задав множество вопросов как адвокатам, так и представителю Минюста».

Представление Минюста датировано 7 октября. Как следует из документа, который есть у РБК, с мая 2025 года Главное следственное управление Следственного комитета по Москве расследует уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по факту хищения имущества компании «Энигма». Следствие, по формулировке в представлении, предполагает, что к преступлению могут иметь отношение «неустановленные лица» из числа сотрудников бюро «Бартолиус». Минюст, в свою очередь, ссылается на материалы МВД, согласно которым Проводин, Басистов и Тай покинули Россию более года назад и не вернулись. На этом основании ведомство сочло возможным применить норму подп. 7 п. 2 ст. 17 закона об адвокатуре, допускающую прекращение адвокатского статуса при длительном пребывании за границей.

После поступления представления адвокат Дмитрий Проводин направил в Минюст жалобу (есть у РБК), где назвал документ незаконным и необоснованным. Он сказал, что сведения о пересечении границы Минюст получил не по собственному запросу, а от следственного управления СКР, по инициативе следователей. Те, как утверждает адвокат, прямо настаивали на «необходимости лишения статуса». В представлении Минюста приводилась ссылка на справку сотрудника МВД, подготовленную в ходе ОРМ в рамках расследуемого уголовного дела. Проводин подчеркнул, что не имеет в этом деле какого-либо процессуального статуса, а проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката без судебной санкции противоречит закону об адвокатуре и уголовно-процессуальному кодексу.

Адвокат отметил, что материалы ОРМ, полученные без судебного решения, юридически ничтожны. В жалобе он напомнил, что закон прямо запрещает использовать такие данные в доказывании, а также предписывает уничтожать сведения, касающиеся частной жизни граждан и не содержащие данных о преступлении. А передача результатов оперативно-розыскной деятельности Минюсту, который еще и не является участником уголовного дела, сама по себе является нарушением законодательства.

Особое внимание в жалобе уделено тому, что норма закона, на которую ссылается Минюст, не носит автоматического характера. По словам Проводина, закон предоставляет адвокатской палате право учитывать индивидуальные обстоятельства, в том числе уважительные причины отсутствия. Он сообщил, что покинул Россию из-за угроз своей безопасности и продолжает поддерживать с Россией имущественные, семейные и профессиональные связи. Минюст, отметил он, не запросил у него объяснений до внесения представления и не уведомил о своих намерениях, чем нарушил предусмотренные законом гарантии.

Похожее дисциплинарное производство Адвокатская палата Москвы рассматривала в конце ноября, когда Совет палаты в закрытом режиме изучал требования Минюста о прекращении статуса председателя коллегии «Последний дозор» Александра Молохова. Поводом послужило его участие в заседании Верховного суда по иску Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности движения «Талибан», где адвокат предъявил ордер на защиту организации и отказался раскрыть личность доверителя, сославшись на адвокатскую тайну. Минюст настаивал, что соглашение не могло быть заключено с организацией, которая на тот момент была признана террористической, а квалификационная комиссия в сентябре указала на нарушение адвокатской этики.

В апреле 2024 года Госдума одобрила масштабные поправки к закону об адвокатуре. Одним из ключевых нововведений стало положение о возможности прекращения статуса адвоката в случае его отсутствия в России более одного года. Решение об этом принимает совет адвокатской палаты. Закон предусматривает и исключения: выезд из страны по уважительным причинам — на лечение, обучение либо для сопровождения членов семьи — не может служить основанием для прекращения статуса.