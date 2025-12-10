 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0

Комиссия адвокатской палаты отказалась лишить статуса адвоката Юлия Тая

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Комиссия не нашла подтверждений нарушениям, на основании которых Минюст просил лишить адвокатских статусов Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина. Ведомство ссылалось на их годичное отсутствие в России
Юлий Тай
Юлий Тай (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы отказалась удовлетворить представление Минюста о прекращении статуса адвокатов Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, ранее состоявших в бюро «Бартолиус». Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с выводами комиссии и подтвердил Юлий Тай.

Окончательное решение примет совет Адвокатской палаты Москвы, который 18 декабря в закрытом режиме рассмотрит дисциплинарное производство и либо утвердит, либо отклонит заключение комиссии.

Как рассказали собеседники РБК, заседание, на котором комиссия определяла позицию по представлению Минюста, заняло около часа. Мотивировочная часть заключения будет подготовлена в течение двух недель. Представитель министерства, выступавшая на заседании, заявила, что ведомство не обязано доказывать законность оперативно-разыскных мероприятий и наличие отрицательных последствий отсутствия адвокатов в России в течение года. В разговоре с РБК Юлий Тай отметил, что комиссия «детально изучила обстоятельства, задав множество вопросов как адвокатам, так и представителю Минюста».

Представление Минюста датировано 7 октября. Как следует из документа, который есть у РБК, с мая 2025 года Главное следственное управление Следственного комитета по Москве расследует уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по факту хищения имущества компании «Энигма». Следствие, по формулировке в представлении, предполагает, что к преступлению могут иметь отношение «неустановленные лица» из числа сотрудников бюро «Бартолиус». Минюст, в свою очередь, ссылается на материалы МВД, согласно которым Проводин, Басистов и Тай покинули Россию более года назад и не вернулись. На этом основании ведомство сочло возможным применить норму подп. 7 п. 2 ст. 17 закона об адвокатуре, допускающую прекращение адвокатского статуса при длительном пребывании за границей.

После поступления представления адвокат Дмитрий Проводин направил в Минюст жалобу (есть у РБК), где назвал документ незаконным и необоснованным. Он сказал, что сведения о пересечении границы Минюст получил не по собственному запросу, а от следственного управления СКР, по инициативе следователей. Те, как утверждает адвокат, прямо настаивали на «необходимости лишения статуса». В представлении Минюста приводилась ссылка на справку сотрудника МВД, подготовленную в ходе ОРМ в рамках расследуемого уголовного дела. Проводин подчеркнул, что не имеет в этом деле какого-либо процессуального статуса, а проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката без судебной санкции противоречит закону об адвокатуре и уголовно-процессуальному кодексу.

Адвокат отметил, что материалы ОРМ, полученные без судебного решения, юридически ничтожны. В жалобе он напомнил, что закон прямо запрещает использовать такие данные в доказывании, а также предписывает уничтожать сведения, касающиеся частной жизни граждан и не содержащие данных о преступлении. А передача результатов оперативно-розыскной деятельности Минюсту, который еще и не является участником уголовного дела, сама по себе является нарушением законодательства.

Особое внимание в жалобе уделено тому, что норма закона, на которую ссылается Минюст, не носит автоматического характера. По словам Проводина, закон предоставляет адвокатской палате право учитывать индивидуальные обстоятельства, в том числе уважительные причины отсутствия. Он сообщил, что покинул Россию из-за угроз своей безопасности и продолжает поддерживать с Россией имущественные, семейные и профессиональные связи. Минюст, отметил он, не запросил у него объяснений до внесения представления и не уведомил о своих намерениях, чем нарушил предусмотренные законом гарантии.

Похожее дисциплинарное производство Адвокатская палата Москвы рассматривала в конце ноября, когда Совет палаты в закрытом режиме изучал требования Минюста о прекращении статуса председателя коллегии «Последний дозор» Александра Молохова. Поводом послужило его участие в заседании Верховного суда по иску Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности движения «Талибан», где адвокат предъявил ордер на защиту организации и отказался раскрыть личность доверителя, сославшись на адвокатскую тайну. Минюст настаивал, что соглашение не могло быть заключено с организацией, которая на тот момент была признана террористической, а квалификационная комиссия в сентябре указала на нарушение адвокатской этики.

В апреле 2024 года Госдума одобрила масштабные поправки к закону об адвокатуре. Одним из ключевых нововведений стало положение о возможности прекращения статуса адвоката в случае его отсутствия в России более одного года. Решение об этом принимает совет адвокатской палаты. Закон предусматривает и исключения: выезд из страны по уважительным причинам — на лечение, обучение либо для сопровождения членов семьи — не может служить основанием для прекращения статуса.

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
адвокат адвокатская палата Минюст уголовное дело мошенничество адвокаты
Материалы по теме
Минюст объяснил требование лишить статуса адвоката Абызова
Общество
Адвокатская палата отказалась лишить статуса защитника Стрелкова
Политика
Адвокат сообщила, что Лурье не верит обещанию Долиной вернуть деньги
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 14:48 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 14:48
Призер Олимпиады оценил шансы Коростелева и Непряевой попасть на Игры Спорт, 14:57
В Сургуте «обнальщики» отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн Крипто, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
«Сбер» представил инновационные продукты в рамках экосистемы для жизни Отрасли, 14:47
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 14:47
Путин сменил заместителя Шойгу в Совбезе Политика, 14:43
В команде появился теневой лидер: что делать руководителю Образование, 14:41
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Комиссар ООН по правам человека назвал положение комитета «выживанием» Политика, 14:37
Донор с приводящей к раку генной мутацией стал отцом 197 детей в Европе Общество, 14:36
Переход на российское ПО: как сохранить данные, компетенции и инвестиции Радио, 14:30
Мосгорсуд отказался выпустить Мошковича под залог в миллиард рублей Общество, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
До пяти выросло число сбитых дронов, летевших в сторону Москвы Политика, 14:27