Адвокатская палата отказалась лишить статуса защитника Стрелкова

Адвокатская палата отказала Министерству юстиции, потребовавшему лишить статуса Александра Молохова, представлявшего интересы бывшего министра обороны ДНР Стрелкова и движения «Талибан»

Александр Молохов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Совет Адвокатской палаты города Москвы в четверг рассмотрел на закрытом заседании требование Минюста о лишении статуса председателя московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Александра Молохова за представление интересов движения «Талибан». Молохов сообщил РБК, что Адвокатская палата отказалась удовлетворить требование Минюста лишить его лицензии.

Запрос Минюста был связан с тем, что в апреле в ходе подготовительной части заседания в Верховном суде по иску Генеральной прокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана» Александр Молохов представил ордер на защиту движения. Судья Олег Нефедов, рассматривавший дело в Верховном суде, заинтересовался личностью клиента, с которым было подписано соглашение, но Молохов отказался его назвать, сославшись на адвокатскую тайну.

После этого Минюст обратился в Адвокатскую палату и попросил лишить Молохова адвокатского статуса, так как, по мнению ведомства, он был не вправе заключить соглашение с «Талибаном», поскольку движение в то время еще было признано террористической организацией.

В сентябре квалификационная комиссия Адвокатской палаты признала, что Молохов нарушил адвокатскую этику. Комиссия посчитала, что он не имел права представлять интересы запрещенной в России и признанной террористической организации.

Движение «Талибан» было признано Верховным судом террористическим в 2003 году.

В 2021 году представители движения «Талибан» пришли к власти, восстановив контроль над Афганистаном после вывода иностранных войск с территории страны. В мае 2024 года МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Решением Верховного суда в апреле этого года запрет на деятельность «Талибана» в России был приостановлен. В июле 2025 года Москва официально признала правительство «Талибана».

Александр Молохов представляет интересы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в деле о призывах к экстремизму с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Стрелков был осужден на четыре года лишения свободы в колонии общего режима.