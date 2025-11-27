 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Адвокатская палата отказалась лишить статуса защитника Стрелкова

Адвокатская палата отказала Министерству юстиции, потребовавшему лишить статуса Александра Молохова, представлявшего интересы бывшего министра обороны ДНР Стрелкова и движения «Талибан»
Александр Молохов
Александр Молохов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Совет Адвокатской палаты города Москвы в четверг рассмотрел на закрытом заседании требование Минюста о лишении статуса председателя московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Александра Молохова за представление интересов движения «Талибан». Молохов сообщил РБК, что Адвокатская палата отказалась удовлетворить требование Минюста лишить его лицензии.

Запрос Минюста был связан с тем, что в апреле в ходе подготовительной части заседания в Верховном суде по иску Генеральной прокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана» Александр Молохов представил ордер на защиту движения. Судья Олег Нефедов, рассматривавший дело в Верховном суде, заинтересовался личностью клиента, с которым было подписано соглашение, но Молохов отказался его назвать, сославшись на адвокатскую тайну.

После этого Минюст обратился в Адвокатскую палату и попросил лишить Молохова адвокатского статуса, так как, по мнению ведомства, он был не вправе заключить соглашение с «Талибаном», поскольку движение в то время еще было признано террористической организацией.

В сентябре квалификационная комиссия Адвокатской палаты признала, что Молохов нарушил адвокатскую этику. Комиссия посчитала, что он не имел права представлять интересы запрещенной в России и признанной террористической организации.

Движение «Талибан» было признано Верховным судом террористическим в 2003 году.

В 2021 году представители движения «Талибан» пришли к власти, восстановив контроль над Афганистаном после вывода иностранных войск с территории страны.

В мае 2024 года МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Решением Верховного суда в апреле этого года запрет на деятельность «Талибана» в России был приостановлен. В июле 2025 года Москва официально признала правительство «Талибана».

Александр Молохов представляет интересы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в деле о призывах к экстремизму с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Стрелков был осужден на четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Талибан Верховный суд адвокатский статус адвокатская палата
Материалы по теме
Верховный суд подтвердил приговор экс-министру ДНР Стрелкову
Политика
«Талибан» исключили из числа террористических организаций в России
Политика
Решение суда о приостановке запрета движения «Талибан» вступило в силу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 21:01 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 21:01
Подозреваемый в смертельном ДТП сын сотрудницы ФНС задержан в Белоруссии Общество, 21:14
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:06
Роналду стал акционером ММА-промоушена Спорт, 20:58
Ученые заметили у кометы 3I/ATLAS сохраняющийся редкий пылевой антихвост Технологии и медиа, 20:58
Путин выразил готовность зафиксировать отсутствие планов нападать на ЕС Политика, 20:54
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Адвокатская палата отказалась лишить статуса защитника Стрелкова Политика, 20:41
Лондон вывел из-за под санкций международные активы ЛУКОЙЛа до 26 февраля Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России Спорт, 20:23
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Путин связал окончание конфликта на Украине с достижением целей России Политика, 20:16
Около 25 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света Политика, 20:13