Политика
0

В Судане разбился военно-транспортный Ил-76

Военно-транспортный самолет вооруженных сил Судана потерпел крушение у города Бабануса в штате Западный Кордофан, сообщает издание Sudan Tribune.

В заявлении 22-й пехотной дивизии, которое цитирует издание, говорится, что после выполнения задачи по доставке грузов у самолета произошла «внезапная неисправность правого крыла». Воздушное судно загорелось и разбилось. Весь экипаж погиб. Также армия сообщила, что в этом районе ПВО сбила «вражеский стратегический беспилотник».

Силы быстрого реагирования, организованные на базе ополченцев, сообщили, что сбили самолет. Организация опубликовала видео горящих обломков, но не предоставила никаких дополнительных доказательств, передает Sudan Tribune.

В Эль-Фашере в Судане от действий боевиков погибли более 2 тыс. человек
Политика
Фото:Mohammed Jamal / Reuters

Бои между суданской армией и СБР продолжаются с апреля 2023 года. По данным ООН, с начала конфликта свои дома покинули более 12 млн человек.

Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур в 2003 году. В 2019 году СБР объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира. Позднее военные совершили еще один переворот в октябре 2021 года. С тех пор отношения между армией Судана и СБР ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции Сил быстрого реагирования в вооруженные силы страны.

Умер телеведущий Юрий Николаев
