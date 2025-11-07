 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Генпрокуратура начала проверки из-за жалоб на нехватку почечных лекарств

Генпрокуратура начала проверки обеспечения лекарствами пациентов с заболеваниями почек в десяти регионах страны после многочисленных жалоб на перебои с поставками жизненно важных препаратов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В десяти регионах России организованы проверки обеспечения лекарствами пациентов с заболеваниями почек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Надзорные мероприятия организованы в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Кировской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областях и Санкт-Петербурге. Прокуроры дадут оценку действиям региональных властей и медицинских учреждений по обеспечению граждан жизненно необходимыми препаратами. Кроме того, с участием Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора будет проведен анализ объемов производства и оборота препаратов для лечения почечных заболеваний по всей стране. Ход проверки находится на контроле Генпрокуратуры России.

Пациенты с болезнями почек пожаловались на нехватку препаратов
Общество
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Ранее стало известно о перебоях с лекарственным обеспечением пациентов с заболеваниями почек в десяти регионах России. Об этом сообщили «Известия», приводя слова опрошенных пациентов и представителей региональных отделений общественных организаций. По данным издания, пациенты жаловались на нехватку препаратов «Парсабив», «Эральфон», «Мирцера», «Кетостерил», «Калимейт» и «Земплар». Перебои связывают с недостаточным финансированием, ошибками в планировании закупок и логистическими трудностями.

В Росздравнадзоре заявили РБК, что проверят организацию лекарственной помощи в субъектах, и призвали граждан сообщать о подобных нарушениях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
лекарства проверка пациенты
Материалы по теме
Пациенты с болезнями почек пожаловались на нехватку препаратов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии Общество, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака Политика, 17:12
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А Спорт, 17:09
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича Политика, 17:06
Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали Общество, 17:00
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе Политика, 16:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета Общество, 16:58
Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии База знаний, 16:55
WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов Общество, 16:55
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит» Спорт, 16:39
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину Политика, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер Общество, 16:31