Генпрокуратура начала проверки из-за жалоб на нехватку почечных лекарств

Генпрокуратура начала проверки обеспечения лекарствами пациентов с заболеваниями почек в десяти регионах страны после многочисленных жалоб на перебои с поставками жизненно важных препаратов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В десяти регионах России организованы проверки обеспечения лекарствами пациентов с заболеваниями почек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Надзорные мероприятия организованы в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Кировской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областях и Санкт-Петербурге. Прокуроры дадут оценку действиям региональных властей и медицинских учреждений по обеспечению граждан жизненно необходимыми препаратами. Кроме того, с участием Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора будет проведен анализ объемов производства и оборота препаратов для лечения почечных заболеваний по всей стране. Ход проверки находится на контроле Генпрокуратуры России.

Ранее стало известно о перебоях с лекарственным обеспечением пациентов с заболеваниями почек в десяти регионах России. Об этом сообщили «Известия», приводя слова опрошенных пациентов и представителей региональных отделений общественных организаций. По данным издания, пациенты жаловались на нехватку препаратов «Парсабив», «Эральфон», «Мирцера», «Кетостерил», «Калимейт» и «Земплар». Перебои связывают с недостаточным финансированием, ошибками в планировании закупок и логистическими трудностями.

В Росздравнадзоре заявили РБК, что проверят организацию лекарственной помощи в субъектах, и призвали граждан сообщать о подобных нарушениях.